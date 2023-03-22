Граница не на замке: Как не допустить новых прорывов украинских ДРГ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Недавняя диверсионная атака на границе с Брянской областью в очередной раз продемонстрировала незащищенность российской границы с Украиной.

О том, что можно и нужно изменить – в авторской колонке для ПолитНавигатора рассуждает майор Сергей Козлов, ветеран спецназа ГРУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Для начала приведу лишь некоторые примеры сообщений СМИ за прошлый год. Вот что писали уже в первые недели СВО:

Telegram-канал Shot сообщил, что в Белгородской области со стороны Украины были атакованы две машины УАЗ с российскими пограничниками. Один, предположительно, обстреляли из стрелкового оружия и гранатомёта, на второй сбросили взрывное устройство с коптера.

По данным курского губернатора Романа Старовойта, в Суджанском районе области пост пограничников намеревались обстрелять из минометов, но огневая точка нападавших была уничтожена. Потерь среди «зеленых фуражек» нет.

19 апреля под огнем украинских силовиков оказалось село Головчино Белгородской области. Ранены трое местных жителей и разрушены 30 домов.

Уже к 20 мая за время спецоперации пострадало более 280 домов из приграничных сел Белгородской области, подвергавшихся обстрелам с украинской стороны.

Были ли приняты меры?

27 мая 2022 года «Москва 24» сообщила, что российские пограничники на границе с Украиной усилены резервами, групповым оружием и бронетехникой. Об этом рассказал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов. Также развернуты дополнительные временные посты. Кулишов отметил, что такие меры приняты в целях пресечения вооруженных провокаций и обеспечения пограничной безопасности.

То есть, с 27 мая прошлого года граница должна быть надежно прикрыта?

Как показали последующие события, это далеко не так.

Кто и как сторожит границу?

Под ударом не только пограничники, но и населенные пункты и граждане приграничных районов России.

Сейчас границу стерегут пункты пропуска. О том, насколько это грозная сила, рассказал один из контрактников погранслужбы, несущий там службу. Естественно, его откровения были подарены в обмен на анонимность.

Он привел пример, когда на весь пункт пропуска пистолетом вооружен только старший смены. Правда, есть еще …резиновые палки у наряда…

О каком отражении нападения с таким грозным оружием может идти речь? Да и контингент сейчас в основном женский. Ведь теперь охрана границы – это даже не служба – оказание услуг! То есть, нынешняя граница далеко не та, что была, даже в начале девяностых. Принцип изменился. Вместо линейного, стал регионально-объектовый.

А самым «козырным» объектом службы считается аэропорт в крупном городе России. Здесь и без особых проблем можно и приработок иметь.

Таможня берет добро!

Нигде в сети Вы не встретите упоминание о коррупционных нарушениях, допущенных пограничниками. Но это вовсе не значит, что их нет. Есть и случаи взяточничества, и поимки на горячем, и руки, перепачканные спецкраской, которую наносят на купюры, чтобы выявить коррупционера. Ими занимается Управление собственной безопасности, а в ФСБ не принято ссор выметать из избы.

Но, к сожалению, сейчас на границе мздоимство зачастую процветает. И, несмотря на подзаголовок, речь, именно о погранконтролерах . Собственно, такое бывало и во времена Союза.

Так, в начале 1985 года возвращался автор этих строк из отпуска в Афганистан. Досрочно.

Поскольку имел еще и отпуск по болезни, а потому мог еще три недели на Родине вполне законно дурака валять. Но «достало» меня то, что поговорить здесь на одном языке просто не с кем. Даже мать, когда по просьбе родителей я очень аккуратно и щадяще рассказал, наверное, самый невинный случай из нашей работы, обвинила меня в хвастовстве. И пристыдила за такое вранье родителям! Больше я к этой темы не касался. Потому и отгуляв только свой офицерский отпуск, решил ехать в Афган.

В Союзе мне друг отца сделал нож, поскольку для разведчика – это рабочий инструмент. И вот, при прохождении пограничного контроля в аэропорту Тузель г.Ташкента , капитан в зеленой фуражке задал дежурный вопрос про наличие предметов, запрещенных к провозу. Я мог соврать. Но не люблю это делать органически. Да и причины для того не видел. Честно показал подарок.

Глаза у капитана загорелись. Нож был красивый. Посему он тут же начал процедуру изъятия. Никакие объяснения, что мне нож нужен ТАМ по работе, на него не действовали. Выхода было два. Или дать взятку чеками Внешпосылторга. Об этом рассказывали товарищи. Или просто расстаться с ножом. Ни то, ни другое мне не подходило. И тогда я, в сердцах, просто о колено сломал нож, который оказался перекаленным.

Что тут началось! Не стану приводить все в подробностях. Короче, меня отстранили на сутки от вылета. Заставили написать кучу объяснений. И вытолкали обратно на пересылку. Ни денег! Ни еды! Спасибо, парни из очереди накидали, что у кого от Союза осталось…

А на следующий день влепили в отпускной билет штамп: «Уклонялся от вылета». Такую позорную отметку ставили тем, кто регулярно «опаздывал» на оформление для возврата в Афган, кто не просыхал от пьянства на пересылке. Были и такие.

Это я к тому, что на пункте пропуска пограничник «царь и Бог, и воинский начальник» в одном лице. Что захочет, то и сотворить может. Не хочу обвинить всех огульно, но сейчас таких стало заметно больше, чем лет 30-40 назад. Во всяком случае, мои знакомые, занимающиеся сбором и отправкой гуманитарки на Донбасс, жаловались на препоны на границе, когда везли специальную технику, собранную для нашей армии. И разговор с пограничниками был примерно такой же, как и в мои годы в Тузеле.

О том, что творится на пунктах пропуска сейчас, даже говорить не хочу. Километровые очереди. Возмущенные водители и граждане и… спокойные, как утюг, пограничники.

При этом, как сообщили знающие люди, и пробки можно обойти и досмотр пройти без излишних проблем, надо только не скупиться, и проедешь без очереди.

Вот что прислал мне мой однокашник на заданную тему:

«У меня на работе раньше был хохол, регулярно ездил домой на автобусе (маршрутки типа Мерседеса Спринтера) именно через Брянскую область. Рассказывал о коррупции брянских ментов, пограничников, таможенников (это было года три-четыре назад). Понимаешь, у «заробитчан» всегда можно докопаться до документов и закрыть въезд. Так вот, спокойный переход границы из РФ на Украину – 1000 руб. в паспорт (чтобы не высчитывали, например, сроки пребывания. Там есть свои правила). Чтобы нормально пройти таможню (а не поставили на досмотр с разборкой автобуса) – водитель платил от 5 до 10 т.р. за машину (в зависимости от количества пассажиров). Ускоренный проход (если очередь) – тоже можно купить, пассажиры скидываются. Менты на брянских дорогах очень любили проверять документы, особенно едущих в направлении Украины (ведь с заработков едут, значит, с деньгами). Останавливали, докапывались, дальше – или платишь 5 т.р., или тебя снимают с автобуса и везут в отдел для разбирательства. Разобрались, даже если всё в порядке и отпустили. А твой автобус уже уехал, деньги пропали (проезд до Западной Украины стоил примерно 150-200 долларов). Но ещё надо как-то до границы доехать и там к кому-то подсесть, а это снова расходы. Ну, и в Россию, когда ехали – все ведь хотят сэкономить, везут домашние продукты. А их нельзя! Но…оказывается, можно, надо только немного заплатить. Этот хохол говорил, что атомную бомбу можно было провезти, если знать через кого. Он, ещё советской закалки, ох…вал от всего этого».

Прощай, Карацупа!

То есть читатель уже понял, что ни о каком Карацупе с «Джульбарсом» на современной границе речи нет! Границу «сторожат», как в какой-нибудь, «плюшевой Европе», входящей в единый союз и военный блок.

Но мы же в состоянии войны с коллективным Западом!

Считается, что «колючка» и контрольно-следовая полоса – архаизм. И вопросы обеспечения безопасности границы могут быть решены техническими средствами. Частично, могут, да и то, лишь для борьбы с контрабандистами. Как признается товарищ прапорщик выше, в случае реальной опасности, противопоставить ей нечего!

Все еще в надежде на погранвойска…

А что же делать в сложившейся ситуации? Есть предложения? Есть!

Вот, например, еще 15 апреля прошлого года генерал-полковник Николай Бордюжа, в свое время возглавлявший Федеральную пограничную службу, предположил:

«Россия в сложившейся ситуации имеет формальное право ввести свои пограничные войска на территорию Украины. На то расстояние, которое обеспечит безопасность наших граждан, – это может быть и десять километров, и двадцать, в зависимости от применения украинскими военными вооружений. Речь не идет о перемещении границы, ни в коем случае, а лишь о тех мерах, которые позволят исключить случаи вооруженных провокаций. Это могут быть и засадные действия, и рейды в районы возможного размещения тех же минометов. Подобный опыт имеется: в Афганистане советские пограничники мобильно действовали на удалении до 80 километров именно с целью предотвращения обстрелов своей территории».

А вот вспоминает президент Центра ПРИСП Александр Точенов:

«Погранотряды особого назначения и ММГ линейных погранотрядов защищали и госграницу, и административные границы субъектов РФ в период проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики по ликвидации бандформирований сепаратистов и международных террористов».

Вот только забыли оба, что погранвойск уже давным-давно нет!

Новое – хорошо забытое старое!

Александр Точенов пишет, что коль провели реформу погранвойск, может, стоит вернуться к практике организации взаимодействия с армейскими частями для прикрытия госграницы?

Мысль интересная. А что если, наконец, осмыслить допущенные ошибки в вопросах разрушения обороноспособности России во всех сферах, и вернуться к прежней отработанной десятилетиями системе защиты Отечества? От восстановления Вооруженных Сил и Комитета государственной безопасности с прежними возможностями и полномочиями, до возрождения и Пограничных войск!

Мне кажется, что момент назрел! Главное его не упустить!