Граница с Абхазией должна стать такой же, как с Белоруссией – Затулин

01.06.2022  22:25 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Абхазия, Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Депутат Госдумы Константин Затулин поблагодарил абхазский народ за поддержку России при проведении СВО на Украине.

Об этом он заявил на Абхазском деловом форуме, прошедшем в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы Константин Затулин поблагодарил абхазский народ за поддержку России при проведении СВО на...

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«Я хотел бы выразить благодарность абхазскому народу за солидарность, которую он проявляет в эти дни в связи с той военной операцией, которую мы проводим на Украине. Я как и все в России благодарен тем семьям, которые отпустили своих сыновей, и они принимают участие в этой военной операции на нашей стороне. Это дорогого стоит. Солидарность в такие трудные моменты – то, что остается навсегда», – сказал Затулин.

Также он призвал упростить режим пропуска на российско-абхазской границе.

«Мы слишком застряли в том периоде, который предшествовал признанию независимости, в таких важных вопросах как режим пропуска через границу. Границу с Абхазией никто в России не подвергает сомнению. Но почему бы нам не принять решение о таком же режиме пропуска, как на российско-белорусской границе, где нет никаких КПП и многочасовых досмотров. Укреплять границу надо с теми странами, которые Абхазию не признают», – сказал Затулин.

Кроме того, он считает, что необходимо возобновить работу аэропорта в Сухуми и авиасообщение между странами.

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