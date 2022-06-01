Граница с Абхазией должна стать такой же, как с Белоруссией – Затулин

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Новости Украины

Депутат Госдумы Константин Затулин поблагодарил абхазский народ за поддержку России при проведении СВО на Украине.

Об этом он заявил на Абхазском деловом форуме, прошедшем в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы выразить благодарность абхазскому народу за солидарность, которую он проявляет в эти дни в связи с той военной операцией, которую мы проводим на Украине. Я как и все в России благодарен тем семьям, которые отпустили своих сыновей, и они принимают участие в этой военной операции на нашей стороне. Это дорогого стоит. Солидарность в такие трудные моменты – то, что остается навсегда», – сказал Затулин.

Также он призвал упростить режим пропуска на российско-абхазской границе.

«Мы слишком застряли в том периоде, который предшествовал признанию независимости, в таких важных вопросах как режим пропуска через границу. Границу с Абхазией никто в России не подвергает сомнению. Но почему бы нам не принять решение о таком же режиме пропуска, как на российско-белорусской границе, где нет никаких КПП и многочасовых досмотров. Укреплять границу надо с теми странами, которые Абхазию не признают», – сказал Затулин.

Кроме того, он считает, что необходимо возобновить работу аэропорта в Сухуми и авиасообщение между странами.