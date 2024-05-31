Границы 1991 года и украинская перемога: воюя за землю, Украина обречена

Увидел в ленте новостей мнение Остапа Дроздова с львовского «телевидения тысячи холмов». Украина не выйдет из конфликта с Россией без территориальных потерь, говорит он. Но территориальные потери – не беда. Главное, – Украина сохранила субъектность и не исчезла с мировой политической карты. В этом, по Дроздову и состоит украинская победа.

Эта мысль не уникальная в украинском политическом дискурсе и ее на разные лады повторяет сонм пропагандистов и экспертов. Другое дело, что есть два принципиальных момента.

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Беда украинской националистической интеллигенции в том, что она слишком зациклена на этих самых территориальных потерях, а пребывание в капкане парадигмы «борьбы за территории» мешает украинским спикерам не только трезво оценивать оценивать ситуацию, но и почуять момент, когда можно вовремя выскочить из войны. Именно по этой причине украинцы практически профукали буквально плывший им в руки «Стамбул» весной 2022-го.

Можно ли говорить, вслед за Дроздовыми, что Украина «уже победила в войне»? Мне кажется, телега тут поставлена несколько впереди лошади. И победа или перемога любой из сторон – пока еще не факт, а лишь потенциальная возможность. Только тут есть маленький, но важный момент. Смотря, что считать победой.

Так что Дроздов говорит лишь половину правды. Территориальные потери – действительно для Украины вещь второстепенная, хотя именно о них денно и нощно орут все рупоры киевской пропаганды. Точно так же, как для России вовсе не так принципиальны вот эти небольшие донецкие или харьковские села, о взятии которых под контроль рапортуют военкоры. Все зависит от того, что будет после окончания войны, чем бы она ни закончилась.

Большая беда Украины в том, что она и ее будущее стали заложниками казавшегося в моменте его авторам удачной находкой, но стратегически недальновидного и проигрышного пропагандистского концепта о войне за возврат территорий в границах 1991 года. И дело даже не в том, что такой подход начисто отрезает украинским властям пути каким-то переговорам.

Куда более непоправимым является то побочное следствие такой пропаганды, которое перенаправляет по ложному следу украинцев, ищущих ответа на вопрос о том, за что же они воюют.

Легитимизируя себя через призму «битвы за территорию» Украина делает войну с Россией вечной – без каких-либо перспектив позитивного выхода за пределы этого замкнутого круга Истории. Потому что «земельный» вопрос самый острый во все века и диалектически снимается лишь за счет вывода отношений между конфликтующими странами на более высокий уровень – туда, где вопросы о принадлежности того или иного города или села теряют смысл по определению.

Самый яркий пример такого рода: многовековой межевой спор между Францией и Германией за Эльзас и Лотарингию, выпивший и из немцев и из французов много крови, был в конечном итоге диалектически снят путем создания Евросоюза – с его единой валютой, единым гражданством, единой Шенгенской зоной и общими наднациональными органами регулирования в Брюсселе.

Что-то подобное, кстати, на предыдущем этапе своего исторического развития имели мы сами, но утратили это в процессе упрощения социальной реальности на руинах своей бывшей империи. В СССР было абсолютно без разницы, к какой из союзных республик относится какая-нибудь Клещеевка или Крым – к УССР или к РСФСР. Важным это стало тогда, когда не стало самого СССР.

Та же петрушка с принадлежностью Карабаха и массой иных, ставших в одночасье после 1991 года спорными, аж до пролития крови, вопросами.

Но вернемся к нынешней Украине и ее победе или поражению. Станет ли победой Киева возвращение Крыма и Донбасса? С точки зрения сиюминутной пропаганды – конечно, да. Повод поорать лозунги и спеть патриотические песни. Но стратегически – бабушка надвое сказала. По факту ведь, если зреть в корень, постмайданная Украина борется за свою независимость не «вообще», а персонально и только от России, и право стать периферийной частью западного мира, пускай и ценой утраты значительной части этой самой независимости и суверенитета.

Как бы мы с вами к этому ни относились и как бы ни оценивали реалистичность таких ожиданий, именно в этом суть пресловутой евроинтеграции. Чтобы условное вступление в НАТО или ЕС никак не зависело от мнения Москвы. И чтобы равным образом та же Москва потеряла право даже совещательного голоса в вопросах украинской внутренней политики.

И в этом смысле – если при любых территориальных потерях Украина, выстоит и укрепится, как принципиально прозападный и безальтернативно антироссийский проект, если Украина (неважно, сразу или потом) по итогу вступит в НАТО и в ЕС – это станет для нее той самой желанной перемогой. Независимо от того, какие бывшие украинские области станут по тем же итогам новыми регионами РФ.

Если же по итогам войны ничего подобного с Украиной не случится, а она останется у разбитого корыта собственных евроатлантических надежд, то в таком случае Украина проиграла. Причем даже в том случае, если ценой неимоверных усилий и жертв ей вдруг удастся каким-то чудом выполнить «максимум Зеленского» и вернуть границы 1991 года, воткнув свои флаги на руинах Донецка и Луганска.

Проигрышем это будет по одной простой причине. В первом варианте, оглядываясь на все жертвы, разрушения и понесенные потери, можно будет сказать, что все это было не зря. В то время как во втором варианте неизбежен закономерный вопрос без ответа: а ради чего вообще все это было?

Так что снова парадоксальный и на первый взгляд неочевидный вывод – упорно гоня насильно мобилизованное подвластное население на российские редуты в попытках отвоевать Донбасс и Крым, Зеленский действует отнюдь не в интересах Украины. Вернее, он действует в интересах Украины воображаемой. Той, которая как в гимне на слова Вербицкого, «от Сяна до Дона». Хотя реальная Украина с упомянутыми двумя реками, как мы знаем, вовсе не граничит.

И строго говоря, в сложившихся реалиях это еще вопрос – кто более выгоден России – просроченный Зеленский, вынуждающий самим фактом своего упорства вести СВО до полного достижения целей, какими бы они ни были. Или уступчивый капитулянт, который ценой сброса уже по факту потерянного территориального балласта обеспечит окончательное и неотменимое переформатирование остальной Украины в западный форпост у границ с Россией.