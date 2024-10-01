Границы 91-го года вообще не рассматриваются Западом – русофоб Дроздов

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Запад закрыл тему возвращения Украины к границам 1991-го года. Сейчас ни политики, ни медиа не верят в то, что это может быть достижимым сценарием.

Об этом в своем видеоблоге заявил львовский пропагандист и русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема границ 91-го года не только на медиа-площадках, но и на политических, правительственных площадках Европы, мира – является уже закрытой. Вы не найдете ни одного ответственного мирового политика, который будет границы 91-го года называть достижимой практической целью. Все они проставляют границы 91-го как конечную цель, но на потом», – отметил он.



«Сейчас вся текущая аналитика, под которую идет и расчет средств, и расчет боеприпасов, и расчет затраты ресурсов базируются на тезисе, который уже даже не тезис, а какая-то константа или аксиома – границы 91-го года военно недостижимы сейчас», – заключил Дроздов.