Границы 91-го года вообще не рассматриваются Западом – русофоб Дроздов

Анатолий Лапин.  
01.10.2024 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 448
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад закрыл тему возвращения Украины к границам 1991-го года. Сейчас ни политики, ни медиа не верят в то, что это может быть достижимым сценарием.

Об этом в своем видеоблоге заявил львовский пропагандист и русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад закрыл тему возвращения Украины к границам 1991-го года. Сейчас ни политики, ни медиа...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Тема границ 91-го года не только на медиа-площадках, но и на политических, правительственных площадках Европы, мира – является уже закрытой. Вы не найдете ни одного ответственного мирового политика, который будет границы 91-го года называть достижимой практической целью. Все они проставляют границы 91-го как конечную цель, но на потом», – отметил он.

«Сейчас вся текущая аналитика, под которую идет и расчет средств, и расчет боеприпасов, и расчет затраты ресурсов базируются на тезисе, который уже даже не тезис, а какая-то константа или аксиома – границы 91-го года военно недостижимы сейчас», – заключил Дроздов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть