«Границы до Вислы и трасса Берлин-Славянопрусск» – полковник ГРУ о будущей карте Европы

Владимир Гладков.  
30.01.2023 22:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку Россия уже не имеет никаких обязательств по территориальному устройству Европы, Москве пора переходить к освобождению Польши и Прибалтики.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Россия уже не имеет никаких обязательств по территориальному устройству Европы, Москве пора переходить...

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«Мы сейчас в такой ситуации, когда Россия не имеет никаких обязательств по Версальскому договору. Кстати, и Китай отказался его подписывать. То есть, сейчас два крупнейших геополитических центра силы не имеют никаких обязательств по Версальскому договору. А Потсдамское соглашение они (Запад – прим.) сами растоптали.

То есть, сейчас у России нет никаких обязательств по устройству Европы. Мы будем писать её с чистого листа», – сказал Квачков.

По его мнению, Россия и Германия должны вернуть свои исторические границы и дойти до берегов Вислы.

«Это означает зачистить балтийское побережье, дойти до границы с Вислой, и всю Восточную Пруссию вернуть в состав Русского мира. Кстати, из Восточной Пруссии две трети ушло Литве и Польше, Россия взяла себе только треть.

Поэтому нужно восстановить территории по южным границам Восточной Пруссии, а западные – по восточному берегу реки Висла. А к западному берегу Вислы должна прийти Германия, и восстановить свои исторические земли.

И тогда уже никакой Польши не будет, это будет последний раздел так называемого польского государства. Они хотели от моря и до моря, а будете от лужи и до лужи», – добавил он.

Полковник в отставке подчеркнул, что благодаря этому проекту сотрудничество Европы и России выйдет на совершенно новый уровень.

«Это даст Европе возможность беспрепятственно получать российские углеводороды. Будет создана автострада Берлин – Варяжск, или Славянопрусск какой-нибудь. Чего мы должны стесняться своих проектов?», – резюмировал Квачков.

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