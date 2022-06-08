Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Границы между Крымом и Херсонской областью со временем снова не будет. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Аксенова, сегодня в пунктах пропуска большие очереди. Это связано с фильтрационными мероприятиями, а также с большим наплывом желающих пересечь границу с полуостровом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«До 25-ти часов ожидание на границе. Мы со своей стороны предприняли работу – вчера, сегодня уже кто проезжал пропускные пункты, видели, что идет уже рядом полностью формирование дорожных полос. Военную технику уже полностью вокруг пунктов пропуска, спасибо Министерству обороны, нам коллеги помогают в этом направлении. Госграница занимается обустройством даже не пункта пропуска как такового, поскольку он будет носить, мы уверены, временный характер. Я с коллегами из Росграницы говорил – даже не нужно капитальных сооружений там делать… В общей сложности в сутки от 1800 до двух с половиной тысяч пересекают нашу границу на всех пунктах пропуска. В общей сложности в Крым въехало с начала специальной военной операции более 212-ти тысяч человек», – заявил Аксенов.