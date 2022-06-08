Границы между Крымом и Херсонской областью со временем снова не будет

08.06.2022  01:06 (Мск), Симферополь
Анатолий Лапин.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Россия, Транспорт, Херсон


Границы между Крымом и Херсонской областью со временем снова не будет. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Аксенова, сегодня в пунктах пропуска большие очереди. Это связано с фильтрационными мероприятиями, а также с большим наплывом желающих пересечь границу с полуостровом.

Границы между Крымом и Херсонской областью со временем снова не будет. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«До 25-ти часов ожидание на границе. Мы со своей стороны предприняли работу – вчера, сегодня уже кто проезжал пропускные пункты, видели, что идет уже рядом полностью формирование дорожных полос.

Военную технику уже полностью вокруг пунктов пропуска, спасибо Министерству обороны, нам коллеги помогают в этом направлении.

Госграница занимается обустройством даже не пункта пропуска как такового, поскольку он будет носить, мы уверены, временный характер. Я с коллегами из Росграницы говорил – даже не нужно капитальных сооружений там делать…

В общей сложности в сутки от 1800 до двух с половиной тысяч пересекают нашу границу на всех пунктах пропуска. В общей сложности в Крым въехало с начала специальной военной операции более 212-ти тысяч человек», – заявил Аксенов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть