«Границы Украины должны быть до Воронежа» – Максакова удовлетворила Мосийчука

13.07.2022  14:39 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Российское правительство должно быть денацифицировано и демилитаризировано.

Об этом в эфире видеоблога экс-боевика «Азова» и бывшего депутата ВР Игоря Мосийчука заявила беглая экс-депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова, поддержавшая нацистский режим в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское правительство должно быть денацифицировано и демилитаризировано. Об этом в эфире видеоблога экс-боевика «Азова»...

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«Было ли в мировой истории, чтобы была агрессия со стороны государства и это государство, которая проиграла войну и не поплатилась за это частью своей территории? То есть я имею в виду границы 91-го года это хорошо, но границы Украины, например, 1924 года – они были, кажется, аж до Воронежа где-то. Почему не рассматривается вопрос этого, нигде обсуждается», – рассуждает Максакова.

По её словам, России нужны денацификация, демилитаризация, люстрация и поражение в правах русских.

«Эта система людоедская, возглавляет ли её Путин или кто-то другой, система должна быть уничтожена как таковая. Победа необходима, мы только это желаем, думаем, нам только это необходима победа военная в первую очередь, а дальше путём дипломатии мы должны создать условия, при которых сама система, как нацистская Германия, пройдёт полную, во-первых, поражение в правах, во-вторых покаяние, в-третьих, полную люстрация всех тех людей.

Именно эти две процедуры – денацификация и демилитаризация, о которых они говорили почему-то сами. Они перенесли свои личные проблемы на других. …

Должен быть трибунал и выводы должны быть такие, чтобы ни один человек, который помогал этой власти, не освободится либо от наказания и ответственности, либо поражения в правах. Поэтому мы должны, вот Германия успела очиститься от нацизма, вот так они должны очиститься от рашизма», – мечтает певица.

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