24.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
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«Границы защищены» – Слуцкий призвал не поддаваться на британскую провокацию

Новости УкраиныПодобные провокации, как с британским эсминцем в российских водах, уже были, хоть и меньшего...

Подобные провокации, как с британским эсминцем в российских водах, уже были, хоть и меньшего масштаба – и тогда, и сейчас Россия реагировала жёстко, но спокойно.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ, глава парламентского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это безусловная провокация… Подобные, пусть более мелкого масштаба проблемы, пусть не с эсминцами, с украинскими судами в нашей акватории имели место совсем недавно. И мы видели, что их совершенно наоборот оценивали на площадках международных организаций для того, чтобы лишний раз сделать попытку деформации нашего имиджа в мировом политическом и информационном пространстве,

Но не надо, в то же время, реагировать так чрезмерно, как наши «стратегические друзья» на Западе хотели бы нашей реакции. Мы на провокации не поддаёмся. Безусловно, на такие ситуации мы будем реагировать вслух и весьма жёстко, дабы исключить подобного рода инциденты в будущем. Благо возможности наших спецслужб позволяют», – заверил Слуцкий.

«Будем предостерегать кого либо сегодня и в дальнейшем будущем от подобного рода попыток вторжения на нашу территорию, будь то регион российского Крыма, Арктики или Дальнего Востока, где угодно. Мы свято относимся к своим границам, и, безусловно, не поддадимся на провокации, но защищать наши границы, как и всегда это было в нашей стране, будем самым серьёзным образом», – добавил российский парламентарий.


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