Грановский: Украинская пропаганда доводит наших граждан до животного состояния

Новости Украины

Украинцы уже начинают терять разум под постоянным информационным давлением на тему «войны» и «агрессии».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политтехнолог Владимир Грановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше руководство страны, оказывается, защищает Европу, Америку, американские интересы. Что такое – не дать запустить «Северный поток-2»? Отдать рынок сжиженного газа американцам. Не себе, мы его не получим, потому что Россия нам его не даёт, потому что у нас с Россией конфликт. Вот это проблема. Проблема в том, что наши элиты, наше руководство сегодня защищают и движутся в русле защиты и безопасности граждан США и интересов граждан США. Вот это катастрофа. А то, что у народа сегодня фактически забрали перспективу. Уже половина и так знала, что её нет. И так уже все знали, что мы в ЕС не вступаем, уже это не обсуждается», – констатировал эксперт.

«Мы теперь говорим, что британцы наши партнёры. Партнёры в чём? В войне с Россией, а войны не будет. Понимаете, в чём дело? И сегодня так людей запутали – знаете, дурак, может задать столько вопросов, что ни один умный не ответит. Так вот, сегодня дураки заполонили пространство, комментируют всё, что ни попадя, и наполняют это хаосом и шумом. Но проблема этого хаоса, что в каждом слове есть слово «война», «нападение», «война», «нападение». И мы живём в страхе, граждане живут в страхе, а в страхе человек жить не может. Это состояние не присуще человеку. Он не может жить в страхе, он теряет разум, когда он теряет разум, человек становится ближе уже к животному миру. Потому что животное, даже собака, нападает от страха, она атакует. Животные нападают друг на друга или в случае еды, или в случае страха. И к этому сегодня массово привели украинский народ», – подытожил Грановский.