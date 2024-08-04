Грантоед: Даже запугивания и репрессии не помогают Зе-власти скрыть народную ненависть

Нельзя верить украинским социологическим исследованиям, потому что люди боятся говорить правду.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский грантоед-международник Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень сложно проводить объективные социсследования. Потому что люди очень часто брешут. Обманывают тех, кто проводит опросы. Когда на два взаимоисключающих вопроса люди дают утвердительный ответ, очень сложно опираться на какие-то абсолютные цифры», – сказал Шлинчак.

Тем не менее, он подчеркнул, что даже такие опросы показывают падение популярности Владимира Зеленского и его команды.

«Но мы можем говорить о тенденциях. И тенденция падения рейтинга власти объективная. Если бы на фронте были большие победы, во внутренней политике существовала чёткость и прозрачность, то очевидно, что рейтинги были бы такими же высокими, как два года назад, когда вокруг президента объединились все.

Сейчас мне кажется, что на тенденции влияют несколько вещей. Первое – отсутствие больших побед на поле боя. Вторая вещь – отсутствие вразумительного взгляда на будущее. Люди не могут понять, куда и как мы движемся», – добавил эксперт.