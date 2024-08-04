Грантоед: Стамбульские соглашения были смертельно опасны для Бандерштадта

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Даже в поддерживающих Украину странах западного блока считают, что на переговоры и прекращение войны настроена только Москва. Киев действительно отвергает компромиссы, поскольку они смертельно опасны для Бандерштадта.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил глава правления Института мировой политики грантоед Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, почему ухватились за слово «переговоры». Потому что русские в своей информационной войне узурпировали слово «переговоры», и они об этом твердят уже почти два года. В их интерпретации, это Украина не хочет никаких переговоров, а Россия их приближает, как только может. В результате, у западных лидеров и обывателей, жителей какой-нибудь Испании, Германии, Канады, создаётся впечатление, что Россия постоянно выступает за переговоры, а Украина постоянно отрицает такую возможность, и думают: «так почему мы должны помогать Украине, если она не готова идти ни на какие уступки», – подчеркнул Шлинчак.

«И в данном случае они не понимают одного: переговоры, которые хочет Путин – это вопрос капитуляции Украины. Сокращение численности ВСУ, не вступление в НАТО, и много других вещей, которые были прописаны в черновиках в Турции. Это путь к капитуляции, просто очень красиво оформленный. Потому что, сократив армию с миллиона до ста тысяч, это означало бы, что они просто разоружат страну, что позволяет за год-два просто пройти маршем от Донецка до Львова. Поэтому то, что мы начали говорить о переговорах – это попытка выбить этот козырь, что только Россия постоянно говорит о переговорах», – подытожил эксперт.