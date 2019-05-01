Грантоедку из команды Зеленского назвали «чучелом» и пригрозили «жестким ответом»

01.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ответственная за антикоррупционное направление в ЗеКоманде грантоедка Галина Янченко своим необдуманным заявлением нарвалась на жесткий ответ экс-заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова, передщает корреспондент ПолитНавигатора.

Так, 1 мая на странице Bihus.info вышел анонс интервью Галины Янченко, в котором она отвечая на вопрос журналистки, является ли Портнов “преступником”, ответила: “Однозначно”. Ответ был дан на вопрос журналиста о том, насколько старые кадоы времен Януковича и люди Игоря Коломойского уживаются в разнородной команде Зеленского с грантоедами из фонда Сороса.



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В ответ юрист назвал эксперта команды Зеленского “чучелом”.

“Сегодня какое-то чучело, представившееся “антикоррупционером, консультирующим команду Зеленского”, на вопрос аналогичного по развитию журналиста, “преступник ли Портнов”, ответило – “однозначно”. Предупреждаю первый и последний раз. Ещё один такой тезис и буду отвечать жёстко, и не разбираясь в периметре. Сейчас пока списываю на ошибки молодости и задержки мышления”, – написал он в своем телеграм-канале.

Это сообщение Портнова также опубликовал и журналист 1+1 Александр Дубинский.

Как уже сообщал ПолитНавигатор, Дубинский совместно с Портновым подготовил запрос в Лондон касательно бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую команда юристов Портнова намерена привлечь к уголовной ответственности за финнсовые аферы в бытность главой НБУ.

Напомним, живущий в политэмиграции в Вене Портнов обьявил о своем намерении в мае вернуться на Украину и анонсировал уголовные преследования окружения Порошенко и депутатов от Народного фронта.