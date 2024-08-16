Грантоеды «Атлантического совета»: После Курска – «полком Калиновского» на Минск!

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В атаке ВСУ на Курскую область в скором времени своё слово скажут и российские, и белорусские коллаборационисты, воюющие за Украину.

Об этом в ходе дискуссии американского аналитического центра «Атлантический совет», признанного в России нежелательной организацией, заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удару по Курску предшествовали несколько других ударов, предпринятых диссидентскими российскими силами. Считаете ли вы, что такие диссидентские силы, которые утверждают, что у них есть последователи в России, могут быть задействованы для расширения военной кампании в Курской и соседней области?», – спросили экс-министра. «Потенциально – да. И у нас всё ещё есть много российских граждан, сражающихся за Украину. У нас есть граждане Белоруссии, храбро сражающиеся за Украину. У нас есть все возможности, доступные Украине, и я уверен, что в будущем мы увидим, как они проведут несколько эффективных операций. Где? Пусть это снова станет большим сюрпризом для русских», – ответил экс-министр.

Его поддержал журналист-иноагент Константин Эггерт.



«Пусть «полк Калиновского» двинется маршем на Минск! Это будет большим сюрпризом», – призвал Эггерт.