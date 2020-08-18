Грантоеды бьют Зеленского за кошмар на крымской границе

18.08.2020, Киев, Игорь Петров

Приостановка работы пунктов пропуска на границе с Крымом с 8 по 30 августа из-за COVID-19 было непродуманным решением украинского правительства, которое создало серьезные проблемы людям.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили спонсируемые западными фондами украинские правозащитники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что закрытие КПП шокировало тех, кто выезжал или готовился выехать в Крым или из Крыма.

«Иногда мы работали как службы психологической помощи. Люди звонили в отчаянии, в возмущении, они были растеряны – это было внезапное решение, особенно на фоне того, что все ограничения были, по сути, сняты за неделю до того. Люди были не готовы, все имели планы, билеты, какие-то основания ехать в Крым или из Крыма. Это внезапное решение было для них шоком, они даже не могли получить информацию. Оно было принято в субботу, начало действовать в воскресенье, когда госорганы не работают. Никаких разъяснения на сайтах госорганов люди не могли получить.

В первый день, 8 августа, люди пытались выехать. Были ограничения, были очереди, жаловались, что стоят несколько часов. Их никто не информировал, люди были не готовы. К нам 8-9 августа обратилось 463 человека, из них 428 – по вопросам пересечения. То есть 92% обращения к правозащитникам были по вопросам пересечения», – сказала Ольга Скрипник.

Возможность пересечь границу оставлена для некоторых категорий людей, в частности, тех, кто едет на лечение или на похороны умерших родственников. Но порядок пересечения границы в таких случаях не продуман, отметила Скрипник. В частности, информация о состоянии здоровья и прохождении лечения является конфиденциальной, нельзя заставлять людей разглашать ее, поскольку это нарушает их права и противоречит законодательству.

Тем не менее, те, кто едет на лечение, вынуждены сообщать такую информацию пограничникам. Те, кто едет на похороны, должны пройти тест на коронавирус, и могут просто не успеть попасть на похороны до получения результатов теста, что занимает несколько дней.

Но даже наличие таких причин для пересечения границы не дает гарантии, что ее действительно удастся пересечь, отмечает юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Анна Рассамахина. В результате люди вынуждены долго ждать решения на КПП без особой надежды на то, что им разрешат пересечь границу.

«Вся эта история с ограничением пересечения границы, к сожалению, очень ярко отражает способность нашего правительства на простые решения и, наоборот, неспособность на взвешенные решения в это сложное время», – подытожила Рассамахина.