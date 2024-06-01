Грантоеды-дармоеды строят воздушное крымское ханство

В последние год-полтора киевская хунта резко сократило количество грантоедов-дармоедов, допущенных к оскудевшей государственной кормушке. Ушли торговать уличной мелочевкой «крымские правозащитники», отправлены затыкать дыры на фронте мамкины «режиссеры» и бывшие заведующие украинизаторскими лавочками, а также представители подтирочных оккупационных листков, издававшихся в Крыму при Украине. Однако, на представителей экстремистского «меджлиса» деньги в прохудившейся казне Банковая время от времени находит, резко сократив количество подпущенных к корыту.

Как правило, меджлисовцев выпускают в эфир, чтобы рассказывать ужастикти о том, как угнетает крымских татар на полуострове российская власть, или поведать о «безвинно репрессированных» экстремистах из числа «хизбов», или ещё каких «ждунов». В специальных случаях в студию сгоняют небольшую толпу лишенцев, рассуждающих о том, как они будут властвовать в «деколонизированном» Крыму, всласть вешать, пытать и изгонять «промосковских предателей».

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Надо отметить, что организаторы затяжных «пятиминуток ненависти» не так давно сообразили, что откровения удравших из Крыма меджлисовских вождей и активистов отпугивают от них даже некогда лояльный контингент на полуострове. Слишком много те уделяли внимание «деоккупационным реформам» и дележкой шкур неубитых медведей.

31 мая в студию одного из меджлисовских СМИ согнали трех «общественных деятелей» – зиц-председателя «меджлиса» Рефатку Чубарова, «крымского политика» Арсена Жумадилова, а также представляющего крымских татар Украины в ООН Сулеймана Мамутова. И если с Чубариком давно «все понято»: многоженец, старый аферист, разжигатель «дружбы народов» в Крыму, а также ширма для вора-форточника Джемилева, сменившего масть на «совесть нации», то двое других деятелей не слишком известны, особенно Мамутов, человек из ниоткуда, сервированный «опытным юристом-международником».

Куда интереснее персона Жумадилова, который, как утверждают, не то казах, не то киргиз, прокравшийся в крымские татары. В скобках заметим, что такие мимикрии среди главарей «меджлиса» были не редкость: в начале массового возвращения в Крым татар, в первых рядах были деятели, причастные к наркотрафику в Ферганской долине, имевшие виды на власть и влияние. Но не это главное. Жумадилов, бывший советник Чубарика, трудится гендиректором казенного предприятия «Государственный оператор тыла», причем на должность его назначил оскандалившийся министр-яйцегейт Резников, в настоящее время проедающий в Лондоне «все, шо нажито непосильным трудом». Проще говоря, коррупционер при кормушке ВСУ.

С Жумадиловым связано несколько громких скандалов. Как только бдительным «патриотам Украины» стало известно о получении российского паспорта женой Жумадилова, тот сообщил, что ей это необходимо для посещения крымской родни и вообще, на нее «оказывали давление российские чиновники, но не ФСБ». Кроме того, Жумадилов признался, что посещал «оккупированный» Крым «трижды в год», находясь при этом на государственной службе. Вишенка на тортике: родной брат Жумадилова работает в руководстве российской транспортной компании, занимавшейся перевозками с украинской территории и Крыма в Россию после 2014 года.

О чем разговаривали эти три попугая, направляемые модератором — сильно подержанным Куликовым, известным ведущим политических ток-шоу на укроТВ? Снова-здорова делили шкуры неубитых медведей.

Чубарик вновь поднял тему национально-культурной автономии крымских татар на «деоккупированном» полуострове. Надо полагать, ряды упоротейших укронациков-унитаристов за время СВО значительно поредели, так что можно не опасаться громко болтать о крымской автономии под руководством «меджлиса» и курултая, не боясь отхватить люлей от бандеровского «политбюро».

По мнению Чубарика, в «деоккупированном» Крыму должны быть две столицы — политическая, в Бахчисарае, и административная — в Симферополе, «деколонизированном» в Ак-месджид (так называлась крымско-татрская деревушка, на месте, где был основан Симферополь). Занятно, что меджлисовцы постоянно забывают, что Симферополь расположен на месте древнего города Неаполь Скифский. Но это как раз понятно, поскольку его основали древнегреческие колонисты.

Постоянные напоминания, что вся власть в «деоккупированном» Крыму должна находиться в руках «меджлиса». При этом высказывались хотелки, что неплохо было бы самовыражаться, автономничать и быть у власти даже в «оккупированном» Крыму. Как говорится, «съесть-то он съесть, да кто ж ему дасть?»

Меджлис намерен громче и чаще самовыражаться на площадках ООН. В рамках загибающегося киевского режима экстремистам уже тесно. Между тем меджлисовцы явно завидуют украинизаторам, поскольку предлагают в обязательном порядке изучать крымско-татарский язык во всех школах Украины. Свою инициативу очередные мовнюки объясняют тем, что язык крымских татар может стать новой «скрепой» украинской державности.

Озвучив свои обидки и хотелки, унылое собрание разошлось. Впечатление такое, что на Банковой наконец-то поняли бесперспективность «крымских платформ» и прочих дутых прожектов, которые не вернут полуостров в лоно Неньки. Эту тему решено отдать на откуп Чубарову и Ко, позволив им строить воздушные ханские дворцы и само крымское ханство.