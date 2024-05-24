Грантоеды нанесли удар по одной из силовых «подпорок» Зеленского

Весь день украинские СМИ цитируют главу Нацполиции Ивана Выговского – о том, что его ведомство получило право принудительно доставлять в военкоматы «ухилянтов» – военнообязанных украинцев, объявленных в розыск. В случае неповиновения силовики имеют право применять меры принуждения.

«Вид и пределы применения таких мер зависят исключительно от объема противоправных действий лица. Обычно, если не установлена причастность лица к совершению преступлений, то к лицу, совершающему злостное неповиновение законному требованию полицейского, могут быть применены такие меры принуждения как физическая сила и специальные средства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки)», – говорится в разъяснении.

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Одновременно грантоеды из известной медиаструктуры Bihus.info сделали информационный залп по самому Выговскому. Причем, бьют прицельно по самому святому – по карману. Если верить расследованию, сестра главы Нацполиции торгует топливом с фигурантами дел полиции, а сам Выговский живёт в доме не по официальным доходам, оформленном на давнюю подругу его семьи.

«Во всех своих декларациях Выговский уже много лет отмечает, что постоянно пользуется чужим имуществом, официально арендованным или взятым в долг, хотя появление этих активов у людей, на чье имя они оформлены, вызывает вопросы. Так, после назначения в столицу Выговский поселился в частном доме под Киевом стоимостью 6,5 млн грн. Он оформлена на старую подругу семьи из Николаева, но последняя, по словам журналистов, не имела дохода, соизмеримого с такой покупкой, более того, не могла ответить на вопросы журналистов о том, где находится «ее» дом, сколько в нем квадратов и т.д.».

Также Выговский пользовался автомобилями, оформленными на тещу: Hyundai Santa Fe, Volkswagen Touareg, Audi SQ8. Они стоят от $100 тыс., а женщина, на которую они записаны, не имеет ни бизнеса, ни даже зарплаты.

Сестра главы Нацполиции Оксана Альховик – это отдельная песня. До того, как обнаружить в себе таланты бизнесвумен, она работала простой сельской учительницей младших классов с зарплатой около 60 тысяч гривен (135 тысяч рублей) в год. Затем поднявшийся по карьерной лестнице Выговский потянул за собой сестрицу – и вот она уже принята на работу в николаевскую милицию, которой, по чистой случайности, конечно, в то время руководил ее брат. И переехала из села в Николаев, поселившись в небольшом домике на окраине площадью 32 кв.м.

Но в 2019-м – неожиданно для всех – обнаружила внезапный интерес к торговле нефтепродуктами и вошла в состав учредителей топливного оптовика «Югнефтепродукт».

А потом ее дела и вовсе словно по щучьему велению поперли в гору: в 2020-м она с партнерами выкупила на подъезде к Николаеву два гектара земли, на которой запустили автозаправку, где торговали топливом без лицензии. Сейчас таких заправок – целая сеть.

Но самый сок в том, что ни разу не коррупционер Выговский удивительным образом «подгонял» предприимчивой сестре денежных клиентов. Которые все как один были – и тут совпадение! – «клиентами» Нацполиции.

Слово авторам расследования:

«Выяснилось, что ООО «Югнефтепродукт», сестра главы Нацполиции, несколько лет торговала с фигурантами в уголовном производстве самой Нацполиции. Например, в 2022 г. одним из поставщиков ООО «Югнефтепродукт» являлось ООО «Эксон УК». На тот момент начальником киевской полиции был Иван Выговский, а в июне того же года именно следователи Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве начали расследование производства по поставке авиатоплива государственному предприятию. Они подозревали убытки в размере 120 млн грн, присвоение имущества и отмывание денег. В этом процессе, как и сам поставщик, Exxon и целая группа связанных с ней компаний, к которым он принадлежал. Полиция ходила на обыски, арестовывала счета, изъяла печати, в том числе у поставщика сестры Выговского. Несмотря на это, фирма сестры Выговского продолжала торговать с этой группой компаний, просто через другие юридические лица. Интересно и то, что в 2023 году, после того, как Выговский поднялся по карьерной лестнице и возглавил Нацполицию в масштабах всей страны, дело Exxon также было передано наверх – в Главное следственное управление Национальной полиции. А летом того же года семейный бизнес Выговских начал торговать с Exxon. Очередная подобная история случилась в начале 2023 года. Главное следственное управление Нацполиции взялось за дело целой преступной группы, которая, по версии следствия, организовала незаконный ввоз и торговлю топливом. В порту Измаила (Одесская область) топливо просто сливалось мимо таможни – а, значит, минуя контроль и налоги – в бензовозы, которые затем доставляли его по стране и продавали топливо за наличные. Одна из ключевых ролей в этой истории была отведена ООО «Континентал Трейд» и его сестринскому дому «Украинский терминал». Якобы они сами занимались теневой торговлей топливом, а другим помогали уклоняться от уплаты налогов. В то же время, в том же году, когда следователи Выговского расследовали деятельность Continental, эта компания стала одним из крупнейших поставщиков «Югнефтепродукта», то есть сестры Выговского».

Отбрехиваясь в соцсети, Выговский заявил что сведения о его декларациях содержатся в открытом доступе на сайте Нацагентства по противодействию коррупции, где «указаны активы его, жены, а также дочери на момент совместного проживания».

«Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства я прошел специальную проверку, которая включала в себя, в том числе, и проверку декларации. Поэтому я не сомневаюсь, что я и моя семья, а также мой образ жизни находятся под постоянным контролем антикоррупционных органов, и это хорошо», – пишет далее «главный полициянт», пытаясь сохранить хорошую мину при скверной игре.

Но, положа руку на сердце, это его личные проблемы. А вот что делать Зеленскому, от которого вся грантоедская рать теперь начнет требовать увольнения одного из ключевых силовиков?

И это в тот момент, когда легитимность самого Зе фактически опирается исключительно на лояльность «международных партнеров» за границей и силового аппарата внутри страны.

Уж не задумали ли к чему склонять Зеленского упомянутые выше «партнёры», выбивая из-под него одну из «подпорок»?