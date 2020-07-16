Грантоеды: Население Украины против «декоммунизации» – значит, будем ломать через колено

16.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Большинство украинцев негативно относятся к запрету коммунистической символики, сносу советских памятников и переименованию улиц в рамках развернувшейся после победы Евромайдана т.н. «декоммунизации».

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного работающим на гранты Запада фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Опрос проводился я с 17-го по 22-е апреля методом телефонного интервью. Всего было опрошено две тысячи респондентов из разных областей Украины. По данным исследования, позитивно к запрету коммунистической символики (красной звезды с серпом и молотом, флагов советских республик, памятников с изображением коммунистических лидеров) относятся 32% украинцев. Против высказались 34%, а еще 26,3% опрошенных заявили, что им все равно.

На вопрос об отношении к переименованию населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей, негативно ответили 44% респондентов. «За» высказались 29,9% и еще 19,9% опрошенных сказали, что им все равно.

Представитель фонда политолог Алексей Гарань оригинально прокомментировал не выгодные для националистов результаты социологии – по его словам, в вопросе декоммунизации власти не нужно ждать, пока этот процесс поддержит большинство населения.

«Не надо ждать, пока будет больше 50% за «да» или «нет», потому что на самом деле значительной части людей просто все равно. Если бы ждали таких изменений в Германии, когда делалась денацификация, то мы можем только представить, насколько бы она растянулась», – заявил Гарань.