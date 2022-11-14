Грантоеды в ярости: Генштаб ВСУ лишил аккредитации CNN и SkyNews

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Новости Украины

За съемки в Херсоне, который заняли украинские формирования, украинское командование отменило разрешение на работу ряду СМИ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на своей странице в соцсети сообщил Генштаб ВСУ.

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«Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия являются грубым нарушением требований приказа главнокомандующего ВСУ №73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования.

«Следовательно, ряду представителей СМИ, нарушивших правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресскарты признаны не действующими», – заявили в Генштабе ВСУ.

При этом, какие конкретно СМИ лишились аккредитации, сказано не было, но киевский портал «Детектор медиа», ссылаясь на свои источники, сообщил, что разрешение на работу было отменено по меньшей мере шестерым журналистам съемочных групп, в том числе CNN и SkyNews.

«Кроме них в Херсоне после освобождения также работали съемочные группы «Суспильного» и Hromadske. Также в эфире канала «Рада» было включение из Херсона», – уточнили в «Детектор медиа».

В комментариях под постом Генштаба ВСУ раскритиковали это решение.

«Вместо проведения внутреннего расследования и наказания тех, кто создал хаос и скандал, вы предпочли наехать на людей, благодаря которым весь мир облетели кадры победных митингов. Позор!!!», – возмутилась глава работающего на западные гранты Института массовых коммуникаций Оксана Романюк.

Соглашается с ней и прозападная правозащитница Татьяна Печончик.

«Благодаря CNN и BBC мир облетели кадры радостных херсонцев, встречавших ВСУ, – пишет она. – И это работа настоящих журналистов – быть в момент исторических событий и показывать все происходящее. Генштаб, измените свои правила аккредитации и не позоритесь. И точно уже не нужно лишать их аккредитации, потому что мировые медиа с нами должны рассказывать миру, что здесь происходит, чтобы избиратели других стран продолжали поддерживать нашу страну».

Впрочем, были и другие мнения.

«Это еще слишком деликатно с ними обошлись. Им не разрешения нужно отменять, а бить по жопе и солью посыпать», – предложил львовянин Святослав Крывьяк.