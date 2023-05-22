Гранты на отечественные беспилотники ушли в никуда – Мезинов

Владимир Гладков.  
22.05.2023 19:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Несмотря на то, что попытка налаживания разработки и выпуска российских беспилотников была поддержана грантами, в результате военным гораздо удобнее продолжать пользоваться китайскими моделями.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил волонтёр, поставляющий в Донбасс гуманитарную помощь, Юрий Мезинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что попытка налаживания разработки и выпуска российских беспилотников была поддержана грантами,...

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«У нас есть волонтёры из конструкторских бюро, и это конструкторское бюро, оказалось, пять лет назад выиграло грант на разработку БПЛА. И я так понял, что там десятки, то есть этим вопросом кто-то озадачился, был какой-то умный человек, который озадачился и сказал, что нам нужны БПЛА. И раздали конструкторским бюро, все на них гранты взяли, все их схавали, а мы бегаем в Китай «Мавики» покупаем. БПЛА не сделали, во всяком случае – я их не видел.

Все эти наши «Орланы»-морланы – это по принципу, помните старый советский анекдот, когда китайцы купили у нас истребитель, собрали – пароход, получается, опять собрали – пароход. Выписывают конструктора, деньги, конструктор приходит: вы всё правильно сделали, только тут же внизу написано «после сборки обработать напильником», – сказал он.

«Вот у нас получилось такое. Мы поставили туда какую-то камеру вот такую, которая его перевешивает, всё это, а результат. Ребята, у них иногда лежат эти машины за какие-то бешеные деньги, потому что им легче с «Мавика-3», у него зум хороший. Это быстро, это манёвренно, ты меньше подставляешься», – рассказал Мезинов.

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