Граждан предупреждают: Нужно готовиться к тотальной мобилизации

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Каждый украинец должен пройти военные и медицинские курсы, чтобы быть готовым пополнить ряды ВСУ и прийти на смену погибшим украинским солдатам.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил секретарь Львовского горсовета Маркиян Лопачак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто еще не понял, что по состоянию на сейчас мы имеем дело с чрезвычайно мощным врагом, – это огромная страна, ядерная страна, страна с безграничным человеческим ресурсом, который они не считают за людей, будут гнать дальше как баранов на убой, – это ошибка этих людей. Потому что готовиться однозначно надо, это действительно так, потому что наши военные тоже не бессмертные. Да, у нас тоже есть потери, да, нужно доукомплектовывать действующие бригады, формировать новые соединения, и на это все нужны человеческие ресурсы. Если люди, которые сейчас имеют час-два в день, чтобы заниматься своей самоподготовкой, посмотреть что-то в интернете, почитать технические характеристики, банально даже сходить в спортзал или в клуб – есть много разных организаций, которые помогают в учениях по тактической медицине, в тактической, стрелковой подготовке. Есть время – найдите, пойдите, оно вам однозначно пригодится», – заявил Лопачак.