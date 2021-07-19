«Гражданам пора переживать» – прекращение транзита газа оплатит население Украины

19.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Из-за сокращения транзита газа через ГТС Украины в связи с запуском «Северного потока-2» появится необходимость модернизации ГТС, за что платить придется населению – тарифы не распределение газа вырастут.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда-то главой «Укртрансгаза» был Прокопьев, он честно признавал, что есть нулевой вариант транзита, он первый честно сказал, что будут закрыты магистральные газопроводы, когда уменьшится транзит газа даже не до нуля, а до 15-20 млрд кубометров, он говорил что из 77 компрессоров закроют порядка 50. Людей, которые работают, будут сокращать, непонятно, чтобы с подземными хранилищами, какая будет их загруженность. То есть, эти проблемы известны. В «Укртрансгазе» и «Нефтегазе» всё это ещё начали анализировать в середине двухтысячных годов. Фактически после первой так называемой газовой войны с Россией. А уже после 2009 года чётко разработали всё, было понимание, кто куда бежит и что делает. Так вот, сейчас вопрос актуализировался. И даже, несмотря на то, что я оптимист и думаю, что 40 млрд транзита будет, транзит газа может снижаться, и система действительно будет работать в режиме прокачки 15-20 млрд кубов газа. И тогда должны провести редизайн ГТС, реконструкцию, сделать систему интерконнекторов. Деньги на это посчитаны – 50 млрд гривен. Для населения важно, что они будут платить больше денег за доставку газа, за распределение. Поэтому населению стоит переживать по этой позиции, потому что пока что государство не имеет ответа на этот вопрос – кто будет финансировать эти работы по редизайну. Это ключевой аспект», – заключил Юрий Корольчук.