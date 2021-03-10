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10.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Образование, Общество, Политика, Россия
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Гражданам России разрешат участвовать в общественных слушаниях через Интернет


Госдума РФ приняла во вторник  в первом чтении законопроект, предложенный законодательным собранием Севастополя, который предусматривает для граждан возможность участвовать в общественных слушаниях через интернет.

«Разработчики предлагают добавить норму, что можно передавать свои замечания и предложения в виде электронного документа», – пояснил представлявший законопроект депутат из Севастополя Дмитрий Белик.

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«Коллеги из Севастополя предлагают вполне благопристойную цель – упорядочить общественных обсуждений и публичных слушаний. Это современно, неплохо, цифровизация на марше», – оценил законопроект депутат от «Справедливой России»  Дмитрий Ионин.

При этом он напомнил, что общественные слушания носят рекомендательный характер, и предложил принять еще несколько законов, которые повысят статус слушаний.

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