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09.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Гражданам Украины придется выбирать между двумя украинскими нацизмами

Комик Владимир Зеленский на посту президента не будет отличаться в лучшую сторону от нынешнего гаранта Петра Порошенко.

Об этом в своем блоге пишет бывший советник Министерства обороны Украины Алексей Селиванов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Селиванов считает, что США уже наполняют команду Зеленского своими людьми, которые “подправят” его политику и продолжат делать Украину антироссийским тараном.

“Более того. Зеленский олицетворяет более перспективный для граждан Украины и более приемлемый для Запада украинский национализм. Тот национализм, сторонники которого говорят по-русски, прозападно ориентированы и ненавидят Россию. А ритуальные вышиванки, смотрящиеся на них глупо и искусственно, обязательно надевают по праздникам, чтобы продемонстрировать лояльность украинскому проекту… Так что гражданам Украины придётся выбирать между двумя украинскими нацизмами: кондовым, схронным, галицийским и молодым, либеральным, русскоязычным”, – пишет Селиванов.

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