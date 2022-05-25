Гражданам Украины стало легче попасть на освобожденные Россией территории

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Новости Украины

Вопрос о допуске граждан Украины на территории, контролируемые Россией, решается.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ сообщил депутат Евгений Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне только что позвонил Алексей Селиванов, замначальника МВД по Запорожской области. Они вместе с Василием Пискаревым проработали ситуацию с очередью, и она разрешилась. Машин меньше, дополнительные силы брошены для того, чтобы осуществлять проверку. Самое главное – местные власти стали подвозить еду и воду тысячам людей, которые переходят на сторону России, на территории, которые мы контролируем», – сказал Попов.

Он поднял вопрос об очередях беженцев на вчерашнем заседании.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 6 июня начнется официальный визит делегации парламента ДНР в Москву.

«Просьба подготовиться к встрече, потому что есть запрос на диалог с фракциями Госдумы. Также в планах встречи с нашими комитетами по социальной политике, здравоохранению, образованию. Планируется выступление председателя парламента ДНР в Госдуме 8 июня», – сказал Володин.