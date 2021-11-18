Гражданами России стали уже почти 400 тысяч жителей ДНР

Паспорта граждан России получили уже порядка четырехсот тысяч жителей ДНР.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил глава республики Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пушилина, дончане – граждане РФ уже активно участвуют в жизни России.

«Сейчас цифра уже приближается к четыремстам тысячам паспортов Российской Федерации только в Донецкой Народной Республике. Конечно же, это все воспринимается с большим энтузиазмом. Россия возвращает те, отобранные Украиной, права граждан республики. Это крайне здорово. Безусловно, не происходит все гладко, наша миграционная служба продолжает проходить определенные этапы для усовершенствования механизмов повышения эффективности, сокращения очередей. Потому что востребованность весьма серьезная российского гражданства», – сказал глава молодого государства.

«На конкретных примерах мы смогли убедиться, что паспорт Российской Федерации уже позволил участвовать в политической жизни России, наши граждане участвовали в избрании депутатов Государственной думы Российской Федерации. Сейчас мы работаем над тем, чтобы все права, преференции, выплаты, пособия в том числе, чтобы тоже были доступны гражданам России, проживающим на территории Донбасса», – заявил Пушилин.