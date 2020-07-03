Граждане Приднестровья блокировали мост, ведущий в Молдову

03.07.2020, Москва, Елена Острякова

Несколько десятков жителей приднестровского города Рыбница в течении трех часов блокировали мост через Днестр, ведущий в Молдову в знак протеста против аннулирования их пропусков в соседнюю страны.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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Пропуска приднестровцев были аннулированы оперативным штабом республики в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Молдове, которая находится по этому показателю на одном из первых мест в Европе. По мнению приднестровских властей, граждане, работающие на правом берегу Днестра представляют опасность для всех остальных.

«За последние два дня у нас отмечен небольшой рост коронаинфекции – 12-16 человек в день. И практически все выявленные случаи имеют те или иные контакты с соседним государством. То ли это работа, то ли выезды. Это говорит о том, что Молдова опасна и токсична в этом плане. На одном молдавском предприятии заболело 10 наших граждан, привезли сюда эту заразу, на другом – 3 человека», – сказал президент ПМР Вадим Красносельский.

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В Молдове расценили это решение как ограничение свободы передвижения. Молдавский вице-премьер «по реинтеграции» Кристина Лесник пожаловалась на соседей в ОБСЕ. При этом она забыла сообщить, что только за последнюю неделю в Молдове было выявлено 2 тыс заражений, в то время как в Приднестровье всего 50.

Как объяснил протестующим министр внутренних дел ПМР Руслан Мова, они могут выехать на правый берег, но по возвращении будут обязаны пройти 14-дневный карантин.

«Уважаемые сограждане, у вас есть выбор. Либо поехать туда, там работать и в период пандемии жить там. Либо выезжать на время и возвращаться на карантин на две недели. Выбирайте, мы не ограничиваем вас полностью», – сказал Мова.

Необходимо отметить, что на минувшей неделе карантинные меры в Приднестровье были несколько ослаблены. Так, карантин отменен для тех, кто выезжает в Молдову на 12 часов. Для возвращающихся из дальнего зарубежья карантин сокращен до 5 дней, после чего они обязаны сдать анализ на коронавирус за свой счет.