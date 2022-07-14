Граждане России в Приднестровье оказались ущемлены в правах

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Жители Приднестровья, имеющие гражданство России, ущемлены в своих правах.

Об этом на встрече с послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 17 марта 2020 года по 31 мая 2021 года по причине пандемии консульский пункт практически не работал. Понятно, можно было сослаться на пандемию, хотя органы госуправления в Приднестровье работали. Пандемия ну никак не повлияла на отношения граждан с госучреждениями. Потом по непонятной причине были сокращены штатные единицы в консульском пункте», – сказал Красносельский.

По его данным, свыше 20 тысяч граждан республики, имеющие российский паспорт, не могут заменить просроченный документ.

«Самозапись через интернет ущербна. Уже два дня как лежит сайт консульства, и до этого он работал очень некорректно, со сбоями. Есть случаи, когда люди в течение месяцев не могут записаться. Фактически граждане поражены в своих правах. Что им делать? У них только российский паспорт. Выехать нельзя. Родственные связи утеряны. Есть много фактов, когда люди элементарно не могут выехать на операцию в РФ. Решить эту проблему можно только введением новых штатных единиц. А как быть нам? Почему к Приднестровью такое отношение? Это неправильно. Мы поддерживаем русскую культуру, Русский мир», – сказал Красносельский.

Всего в Приднестровье имеют российское гражданство 220 тыс человек. Их число могло бы быть больше, считает президент ПМР, если бы Россия упростила процедуру так же, как для жителей Украины.

Российский МИД намерен решать проблему. В ближайшее время Тирасполь посетит посол по особым поручениям Виталий Тряпицын.

Ранее депутаты Верховного совета Приднестровской молдавской республики первого созыва во главе с Первым президентом Приднестровья Игорем Смирновым обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Сегодня со Смирновым встретился депутат Госдумы РФ Константин Затулин и сообщил о своих переговорах с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко, который разъяснил, что проблемы консульскому пункту в Тирасполе создает Молдова.