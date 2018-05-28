28.05.2018, Севастополь, Виктор Орлов

2 073 просмотров

Граждане Украины и РФ задержаны в Крыму за незаконный сбыт оружия

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при попытке сбыта пистолета «ТТ» задержаны гражданин Украины 1986 г.р. и гражданка РФ 1992 г.р.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.222 УК РФ.

Пистолет изъят и направлен на исследование. Проверяется причастность изъятого оружия к ранее совершенным преступлениям.