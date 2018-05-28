28.05.2018, Севастополь, Виктор Орлов
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Криминал, Крым, Происшествия, Россия

Граждане Украины и РФ задержаны в Крыму за незаконный сбыт оружия


Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при попытке сбыта пистолета «ТТ» задержаны гражданин Украины 1986 г.р. и гражданка РФ 1992 г.р.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.222 УК РФ.

Пистолет изъят и направлен на исследование.  Проверяется причастность изъятого оружия к ранее совершенным преступлениям.

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