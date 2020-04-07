Граждане Украины не смогут получать упрощённое гражданство РФ
Под прикрытием пандемии коронавируса Министерство внутренних дел РФ издало приказ, согласно которому украинцы не смогут получить российское гражданство по упрощённой процедуре.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Согласно документу, на упрощённую процедуру теперь смогут надеяться только три категории: получившие аттестат до 1991 года, получившие российский аттестат или диплом после 1991 года и граждане тех государств, где русский язык является одним из государственных.
То есть, жители Украины, не имеющие аттестата СССР или России, не смогут получить гражданство по упрощённой процедуре.
Произошедшее в своём Telegram-канале прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов.
«Вот вам и «упрощение». Почему я всегда и боюсь этого слова. На практике оказывается, что любое «упрощение» заканчивается осложнением существующих правил. Одно дело – государственная политика, а совсем другое – позиция чиновника МВД», – возмутился Корнилов.
Спасибо!
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