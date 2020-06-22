22.06.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Граждане Украины выстраиваются в очереди за российскими паспортами


За прошлый год российские паспорта получили порядка трехсот тысяч украинцев.

Об этом в своем блоге сообщил журналист Евгений Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его данным, украинцы составляют наибольшее количество жителей бывшего СССР, ставших гражданами России.

«300 000 паспортов было выдано братьям-украинцам в прошлом году. Отлично. Надо бы в этом ещё пару нолей прибавить!», – написал Попов.

При этом бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский в своем блоге пишет о проблемах с получением российских паспортов, с которыми столкнулись донецкие силовики.


«Сначала была жёсткая установка – силовики и военные должны подать документы в первую очередь, – но сейчас на вопрос о получении гражданства многие, даже офицеры, молча пожимают плечами: документы уже несколько месяцев, как переданы, а решения нет, или ещё хуже – решение отрицательное. А когда изучаешь вопрос предметно – нет никаких видимых оснований в отказе. Странно…

Во времена Иосифа Виссарионовича сказали бы, что саботаж, но я собственными глазами видел, как напрягается руководство ответственных ведомств в попытках ускорить процесс….

На это при том же Иосифе Виссарионовиче ответили бы: значит, саботаж на других уровнях. Или государство недостаточно обеспечивает процесс финансово, если даже мне в качестве шефской помощи некогда пришлось покупать специальный принтер для печатания в бланках паспортов ДНР, без которых паспорт РФ не получить», – пишет Ходаковский.

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