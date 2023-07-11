Гражданин Израиля на украинском ТВ призывает нанести ракетный удар по отелям в Крыму

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Россияне должны понести наказание за то, что ездят в Крым на отдых. Лучшей карой будет «случайный» прилет в отель, где находятся туристы.

Об этом на канале украинского медиа-шарлатана Дмитрия Гордона заявил политтехнолог, личный консультант Бориса Березовского Михаил Шейтельман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шейтельман живет в Латвии, но в начале спецоперации появился в Киеве и с лета 2022-го года выступает как консультант и комментатор разных мировых событий на украинском телевидении.

«Безнаказанно россияне ездили в Крым отдыхать. Не было какого-то реестра, некуда было пожаловаться. Ты видишь в Фейсбуке, что кто-то поехал в Крым. Мне хотелось иногда написать, только некуда, что вот такой-то поехал в Крым, чтобы потом, когда появится на Украине… И то, понимаете, запрет на въезд, а человек пересёк незаконно границу. Почему не тюрьма? А почему не арестовывать его сразу в нынешней ситуации? Почему там не собирать эту базу, не объявлять в розыск по миру? Эти люди, в конце концов, нарушают правила ведения войны тем, что они без формы проникают на оккупированную территорию. Устали россияне, очень им нужно отдохнуть на территории. Но я надеюсь, я сейчас очень злые слова скажу, но это просто то, что в душе у меня – мне очень хочется, чтобы к ним прилетело в какую-нибудь гостиницу, к отдыхающим россиянам прямо. Потому что они, как соучастники агрессии, это заслужили абсолютно. Мы не будем этого специально делать, но я же говорю, случайно, чтобы случайно», – заявил Шейтельман.

Телеведущий и крымский обозреватель Сергей Веселовский прокомментировал эти угрозы так:

«Гражданин Израиля Михаил Шейтельман, крепко нагадивший в России и не пришедшийся ко двору на своей исторической родине, вынужден жить среди украинских нацистов-антисемитов, гордящихся своими славными героями-предками, стрелявшими, резавшими и жегшими его предков с куда большим наслаждением, чем нацисты-немцы. Что должен делать умный еврей, чтобы выжить во враждебной среде? Правильно, стать нацистом. Но не тихим и незаметным, а громким и яростным. То есть полезным нацистскому режиму», – отметил Веселовский в комментарии «ПолитНавигатору».

«Как в своё время юный еврей Джордж Сорос, сдававший своих соплеменников в гестапо и заработавший на иудином грехе свои первые большие деньги. От Шейтельмана пока, подчёркиваю, пока не требуют сдавать в СБУ соседей-евреев. Потому что на сегодня главный враг истинного укроарийца – москаль. Вот и кричит кастрированным поросёнком пан Моня, озвучивая заветную мрию каждого свидомого: «Каждому москалю – по крылатой ракете!». Он думает, что это ему поможет. Наивный», – подытожил обозреватель.