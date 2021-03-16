Гражданин Норвегии прилетел вакцинироваться в Крым: «Референдум был законным!»

16.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Норвежский политик, глава общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер приехал в Крым на торжества, посвященные седьмой годовщине воссоединения полуострова с Россией. Помимо участия в праздничных мероприятиях, по данным «ПолитНавигатора», гость намерен в Крыму пройти прививку российской вакциной.

Крым исторически является частью России, и его возвращение в 2014-м году в состав РФ было законным, справедливым и добровольным, подчеркнул Вебер.

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«Крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности. Народ Крыма имел право на самостоятельное решение — остаться с Украиной или вернутся под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины… Аннексия была бы, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров. Мы же знаем, что крымчане добровольно голосовали на референдуме, на улицах был праздник под названием: «Мы вернулись на Родину», – заявил Вебер.

Политик также отметил, что рано или поздно Запад должен будет признать выбор крымчан и российский статус полуострова: «Когда западные страны устанут от своей лжи, что на полуострове притесняют крымских татар и другие малые национальности, они будут вынуждены признать Крым российским».

Российская вакцина, эффективность которой признаёт все больше стран Запада, может способствовать перелому в отношении статуса Крыма, считает политолог Денис Денисов. Он предлагает организовывать специальные туры на полуостров – вслед за «первопроходцами» вроде гостя Вебера из Норвегии.

«Люди будут приезжать в Россию, чтобы сделать прививку, потому что не могут этого сделать у себя дома. И тут мы получаем разоблачение сразу нескольких мифов.

Первый – относительного того, что «в Европе существуют социальные государства, которые все делают, чтобы заботиться о своих гражданах». Мы видим, что существует огромная проблема, связанная с вакцинацией в Европейском Союзе. Люди вынуждены искать те или иные механизмы, чтобы, как этот человек, приезжать в Россию, где есть возможность сделать эту вакцину.

Еще две недели-месяц назад можно было запустить такой проект – пусть на самолетах «Аэрофлота» люди бы прилетали в Крым, платя только за билет, а вакцина была бесплатной, – это был бы просто сумасшедший информационный прорыв.

Это был бы достойный ответ в ситуации, когда Украина и ее западные партнеры стараются максимально актуализировать вопрос, связанный с Крымом. Целый ряд западных стран воспринимают Россию даже не как конкурента, а как врага. И они будут искать любые поводы для того, чтобы вводить новые санкции, ограничения, да и попросту препятствовать развитию нашего государства. Поэтому нам нужны адекватные и нестандартные ответы на информационную войну, развязанную против России», – говорит Денисов.