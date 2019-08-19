Гражданин России, арестованный после столкновений в Одессе, вышел под залог спустя 5 лет тюрьмы

19.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Арестованные по обвинению в участии в Русской весне в Одессе Сергей Долженков и гражданин РФ Евгений Мефёдов вышли под залог, проведя за решеткой более пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщил Владимир Рыбин, представитель фонда «Одиссей», оказывающего юридическую помощь политическим заключенным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Рыбина, Мефёдов и Долженков вышли на свободу под залог, который помог собрать депутат Верховной Рады Николай Скорик.

«Свобода! Недостижимая в течение долгих и мучительных пяти с лишком лет свобода!

Мы поздравляем ребят, садимся в машину и мчим домой! Прочь!» – написал Рыбин в фейсбуке.

Бывший политзаключенный – одесский журналист Артем Бузила сообщил «ПолитНавигатору», что в данный момент еще около 20 одесситов – сторонников Русской весны находятся под стражей.

«Речь идет о двух группах. Первая – это дело о резонансных взрывах против националистических «активистов», которые были в 2014-15 годах. Вторая группа – Руслана Долгошеи, это пять-шесть человек, которых обвиняют в подрыве железных дорог, объектов транспортной инфраструктуры весной 2015 года. Они также находятся в СИЗО более четырех лет. Мой бывший сокамерник Константин Калашников уже был осужден на 14 лет лишения свободы. По остальным фигурантам ведется следствие», – сказал Бузила.

По его прогнозу, Мефедов и Долженков в перспективе, всего скорее, будут оправданы по делу о покушении на территориальную целостность Украины.

«Даже если они были бы признаны виновными, данная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. По «закону Савченко» Долженков и Мефедов уже, теоретически, отбыли максимальный срок.

С другой стороны, я понимаю, что окончательного вынесения приговора будет давление радикалов. Все пять лет мы видели, что сопровождало все 5 лет слушаний по делу о событиях 2 мая 2014 года.

Хотя, у радикалов уже не так развязаны руки, как было при Порошенко», – рассуждает Бузила.