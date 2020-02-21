Гражданин США издевался над сотрудниками полиции в Крыму

21.02.2020, Киев, Максим Карпенко

В российском Крыму, несмотря на санкции, проживает гражданин США Роман Легков, который занимается съемкой роликов для Youtube с издевательствами над сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

Легков намеренно нарушает ПДД, а когда его останавливают сотрудники ДПС, в общении с ними переходит на английский язык, требуя переводчика. Об этом говорится в сюжете «ЛДПР ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уроженец Минска Легков то и дело козыряет своим американским паспортом, а крымские правоохранители, столкнувшись со скандальным водителем, лишний раз не хотят вступать с ним в дискуссии. Интересно, что на одном из видео Легков предлагает сотруднику ДПС взятку, что является уголовным преступлением, но и это сходит ему с рук.

«Дело в том, что он – американский гражданин, и местная полиция, знаете, напугана. Тем более, Крым – специфическая территория, там сотрудники ГИБДД вообще всего боятся. С ним никто не хочет связываться, потому что персонаж, мягко говоря, скандальный», – заявил в эфире юрист Геннадий Нефедовский.