Гражданка США устроила провокацию на Красной площади

Елена Острякова.  
02.02.2023 09:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Москва, Происшествия, Россия, США


Американку, выгуливавшую теленка, задержали 1 февраля на Красной площади в Москве. Алисия Дэй заявила, что пыталась таким образом протестовать против поедания мяса. Ранее она уже проводила аналогичные акции в других столицах – выгуливала барана в Варшаве, а в Лондоне – свинью.

На гражданку США составили протоколы о сопротивлении полиции и о несанкционированной акции, мешавшей пешеходам, арестовали на 13 суток и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Телёнка увезли в центр реабилитации животных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американку, выгуливавшую теленка, задержали 1 февраля на Красной площади в Москве. Алисия Дэй заявила,...

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Девушка рассказала в суде, что приехала в Россию в январе по туристической визе и собиралась после прогулки на Красной площади отправить теленка в конюшню. Девушка отрицает, что оказывала сопротивление полицейским.

Политолог Максим Жаров считает, что за акцией Дэй стоят спецслужбы США.

«В непрямом вмешательстве во внутреннюю политику России администрация Байдена делает ставку на политический акционизм. Целью является создание инфоповодов применения к гражданам США «политически окрашенных» в западных СМИ статей УК РФ. Поэтому нелепый на первый взгляд акционизм американской «зооактивистки» на Красной площади как раз и является примером таких «непрямых акций».

Жаров прогнозирует, что Алисию Дей ожидает депортация из России без отбывания административного ареста.

«А новый посол США Линн Трейси на примере кейса с Дей будет теперь уже прямо предупреждена о недопустимости запуска «параллельной» внутренней политики в России», – написал эксперт в своем ТГ-канале.

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