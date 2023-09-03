«Гражданских остаться не должно!» – экс-депутат Рады призвал военизировать всю укро-нацию

Вадим Москаленко .  
03.09.2023 20:38
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Киевское руководство должно сделать из украинского народа «воюющую нацию», и заставить работать на войну всех – от детей до учёных.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство должно сделать из украинского народа «воюющую нацию», и заставить работать на войну...

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«Большая часть нашего народа всё ещё не понимает, что война должна быть делом всей нации, и это момент психологии. Уже в этом году украинские школьники будут осваивать управление простенькими беспилотниками – это означает, что даже в сфере образования нация встаёт на военные рельсы. Это признак тех времён, которые только наступают», – сказал Михальчишин.

Он подчеркнул, что армии и войне должны быть посвящены все сферы жизнедеятельности – от промышленности до науки.

«Мы должны стать воюющей и боеспособной нацией. В том числе в кадровом смысле – нам нужен тотальный учёт того, чем мы владеем. Например, количество инженеров, способных проектировать что угодно. Мы должны сделать аудит, чем владеем по состоянию на сегодня. На фронте научных достижений нам тоже нужно провести мобилизацию.

Нам нужны будут для усиления все сферы – начиная от пищевой промышленности, и заканчивая энергетикой. Работа на этом фронте найдётся для всех, и не надо стесняться брать на учёт все кадры. Нам нужны и технические, и научные военкоматы», – подытожил экс-депутат.

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