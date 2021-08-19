Гражданское лицо ЦРУ открыло фотовыставку в Киеве

Новости Украины

По случаю грядущей 30-й годовщины дня «незалежности» в зале Южного железнодорожного вокзала Киева представили фотовыставку «Лица новых общин», которую открыл Джим Хоуп – директор Миссии USAID – грантораздаточной структуры, которая после развала СССР и занималась взращиванием «новых лиц» на Украине, что в итоге привело к двум майданам.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает эксперт Института стран СНГ, экономист Александр Дудчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Тем, кто хоть изредка задавался вопросом – «отчего и каким образом страны из стабильно развивающихся вдруг начинают сами себя уничтожать цветными революциями» – название USAID хорошо известно. И эту контору знают, как гражданское лицо ЦРУ.

USAID – Агентство США по международному развитию участвовало в подготовке к оккупации множества стран. И в самой их оккупации – военным или «ненасильственным путем». И в профилактике зарождения очагов сопротивления в уже оккупированной стране. Украина относится к странам оккупированным, где достаточно заниматься профилактикой.

USAID внедрялся на Украине во все сферы деятельности – от энергетики до банковского дела, от сельского хозяйства до пропаганды ЛГБТ-культуры на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Вызывает слёзы умиления очередная акция колониальной администрации в лице USAID для аборигенов на оккупированной территории. Директор Миссии USAID на Украине Джим Хоуп выступил на церемонии открытия фотовыставки «Обличчя нових громад» («Лица новых общин») на Южном ж/д вокзале Киева, устроенной по случаю 30-й годовщины украинской «независимости». Конечно, USAID до всего есть дело, в т.ч. и до «громад».

Как обычно, у американских «партнеров» есть местные сообщники. В качестве соучастников программы они привлекают местные организации – министерства, ведомства, администрации, а также, партнерские, созданные на свои же гранты. В данном случае для проведения фотовыставки были привлечены Министерство развития общин и территорий Украины, Укрзализныця и созданная на деньги USAID для местных громад специальная программа – ДОБРЕ («Хорошо»).

Цель программы, как заявляют её организаторы, путем предоставления технической и финансовой поддержки создать условия в 75 объединенных территориальных общинах Украины для улучшения управления ресурсами, повышения качества коммунальных услуг, стимулирования местной экономики и привлечения граждан к развитию своих общин. Шикарные цели. Только ничего из заявленного достигнуто не будет. Идет рутинный сбор информации, мониторинг ситуации, выявление явлений, тенденций и отдельных личностей, требующих профилактической работы. Но никто же не будет называть вещи своими именами. Нужно, чтобы аборигены не задумывались над своим положением рабов, чтобы они не сравнивали своё нынешнее положение с тем, что было ранее, чтобы знали, куда им двигаться дальше под руководством таких поводырей, как USAID, и прочих «белых господ» из-за океана.

Кстати, они многое не скрывают.

«Каждое из фото … показывает реальное положительное влияние децентрализации и те изменения к лучшему, что благодаря ей происходят в сфере местного самоуправления», – сообщают в USAID.

Да, американцы на Украине занимаются и децентрализацией государства, они знают, что украинцам лучше и полезней. Как сказано на ФБ-странице USAID, эта фотовыставка «языком образов рассказывает о некоторых из успехов в развитии тех объединенных территориальных общин, с которыми сотрудничает программа ДОБРЕ». Нет, успехи общин можно только сочинить, но те немногие, кому лично что-то перепадает за участие в гранте по распродаже родины на местном уровне, чувствуют себя чуть лучше своих соседей по громаде. И это становится стимулом к соучастию в преступлениях против будущего своей страны. И такая «мягкая сила» работает. Да, даже сейчас, когда Афганистан показал, как Штаты относятся к тем, кто них отбатрачил и стал не нужным.

А благословенная земля Украины всегда даст возможность сделать шикарную фотовыставку, даже после окончательной смерти промышленности, развале экономики и эмиграции 90% населения.