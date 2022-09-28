«Гражданское общество все в Тбилиси»: как относиться к уклонистам от мобилизации

Объявленная в России частичная мобилизация одновременно с надеждами здоровой части общества на то, что государство, наконец, одумалось и перестало играть в бирюльки с сильным и опасным противником, кажется, открыла портал в какую-то моральную преисподнюю, высвободив из-под спуда всю ту мерзость, гниль и слизь, которая накапливалась все постсоветские десятилетия.

При этом понятно, что множество людей действительно волнуются. И немудрено – после полугода сознательной демобилизации, когда им внушали, что «это не ваше дело», что начальству виднее, а специально обученные люди сами и без них справятся, обывателей силком вытащили из теплой ванны на мороз, поставив перед фактом, что теперь происходящее на Украине их дело тоже.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В таких условиях давать советы или к чему-то призывать имеет смысл лишь в том случае, если призывальщик обладает определенным опытом военной службы или участия в боевых действиях. Остальным же штатским штафиркам и интернет-троллям лучше просто заткнуться и помалкивать на эту тему.

Однако это в теории. На практике же мы увидели настоящую вакханалию.

«За последние пару дней в соцсетях всплыло столько дерьма, сколько раньше не выплывало и за пару лет. Какие нелюди призывают жечь военкоматы, сдаваться в украинский плен, дезертировать с оружием, бежать, куда глаза глядят, бросив семью и близких, уклоняться от мобилизации всем доступными способами и вести подрывную деятельность. И полному идиоту понятно, что 90% подобных призывов делается по проплаченным методичкам, а оставшиеся 10% – от общечеловеческой глупости», – делится своими наблюдениями за происходящим российский юрист Дмитрий Гололобов.

Причем, у авторов подобных призывов находятся последователи – свежий расстрел военкома в Иркутской области тому доказательство.

А патриоты в Сети тем временем вовсю форсят известную цитату из «Белой гвардии» Булгакова, толсто намекая на поразительное сходство описанных в ней событий столетней давности с реалиями дня нынешнего – толпами потенциальных дезертиров и уклонистов от мобилизации, осаждающих российско-грузинскую границу:

«Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты».

Действительно – социальный состав подавляющей массы беглецов вполне характерен – это то самое «гражданское общество», к которому годами взывали самозваные властители дум и либеральные краснобаи все последние лет пятнадцать, противопоставляя этим «людям с хорошими лицами» и носителям «хороших профессий» косный, темный и отсталый плебс, коллективный «Уралвагонзавод».

Либеральные рупоры в Телеграм криком кричат: теряем лучших людей России! В то же время гложет червь сомнения: что же это за «лучшие люди» такие, которые дали деру из страны при малейшей угрозе их сытому и беззаботному обывательскому существованию? Может, все-таки «лучшие люди» – не они, а кто-то другой? Например, те, кто защищает страну на фронте?

И автор этих строк в таких сомнениях не одинок, о чем свидетельствует еще один «вирусный» текст последних дней:

«В 1920х на обращение «господа» отвечали: «Господа все в Париже». В 2020-х на обращение «Гражданское общество» отвечают: «Гражданское общество все в Тбилиси».

А те, кто не успел или не смог удрать в настоящий момент отчаянно ловят из инфополя противоречивые сигналы о готовности Кремля к переговорам, молятся за успех этих переговоров – на любых условиях – лишь бы «это все поскорее закончилось» и сожалеют о том, что после 30 числа «окно возможностей для диалога с Западом захлопнется».

И знаете что? Я ведь живой человек и вполне могу понять чье-то личное нежелание идти воевать. И, в общем, спокойно и даже где-то сочувственно отношусь к к индивидуальным стратегиям «откоса» от мобилизации: ну слинял из страны или сунул взятку военкому – да ради бога, зачем на фронте потенциальные дезертиры? Но тут такое – не хочешь воевать – будь добр, делай это молча.

Но вот эта повылазившая изо всех щелей хтонь с призывами сдаваться врагу и с проклятиями в адрес фронтовиков, вот эти презрительные мемы в отношении сторонников спецоперации (типа «СВО-лочи») – этого я просто понять не могу. Ну как так-то? Что за дикость вообще?

В ту последнюю большую войну, в Великую Отечественную, часть моих родственников воевала на фронте, часть осталась в оккупации, а часть отправилась в эвакуацию. Но и там, сидя в безопасном глубоком тылу они, тем не менее, ни на минуту не забывали, на чьей стороне правда в той войне, и какой армии они желают удачи. И не костерили своих фронтовиков на чем свет стоит, и не призывали их сдаваться в плен, а наоборот, считали дни до их возвращения домой – с победой.

То есть пребывание в безопасном тылу не мешало тем людям поддерживать свою страну и свою армию. Так что же случилось со значительной частью нас нынешних? Когда весомая часть общества успела настолько морально сгнить и разложиться на плесень и липовый мед? Откуда столько желающих поменять жизнь в небеспроблемной и местами серьезно больной, но все-таки независимой стране на жизнь в концлагерном бараке под властью бандеровского капо?

Неужели все эти беглецы от мобилизации не понимают, что отказав в поддержке своей армии, они не вымолят никакой «мир без войны», а всего лишь откроют дорогу капитуляции своей страны и будут кормить армию чужую?

Но у этой истории с мобилизацией есть и другая сторона. На противоположном уклнистам полюсе вольготно разместились те, кто банально ловит хайп и занимается самопиаром. Я сейчас про вот эти публичные жесты публичных личностей а ля «я весь такой в белом иду в военкомат, хотя меня туда не звали».

К чему этот пафос – с явно читающейся между строк убежденностью в том, что самомобилизовавшемуся хайпожору еще и награду должны выписать за приход на мобпункт. Мобилизация по своей природе – это своего рода общегосударственная повинность. Причем рекрутского типа: если отталкиваться от заявленных объемов мобилизации, призывается один из каждых пяти сотен И не по слепому жребию или волюнтаризму государства, а по вполне четким критериям – возраст, предыдущая служба в армии и силовых структурах в таком то звании, наличие такой-то специальности и т.д. и т.п.

Иначе говоря, если вас конкретно труба не зовет, если до вас очередь еще не дошла и ваша специальность пока не требуется – не стоит лезть поперед батька и ловить на этом хайп. Когда понадобитесь – вас вызовут, если будет в вас нужда на фронте – просто будьте морально к этому готовы. Ну а нет – езжайте в Грузию, пока границу не закрыли.

Наконец, есть еще вошедший в моду очень странный аргумент в дискуссиях. Типа:

«Ах, ты не призываешь сдаться. Тогда почему ты до сих пор не на фронте? Иди, шуруй в военкомат».

Но тут опять же – когда придет очередь, тогда и призовут. А поддержка своей страны и армии не зависит от локации гражданина – желать победы «своим» можно хоть в окопе, хоть в тылу. Если конкретно ты не воюешь – это не повод становиться в ряды врагов государства.

Закончить хочу еще одной цитатой из уже упоминавшегося выше юриста Гололобова:

«В этом мире за все надо как-то платить. Деньгами, временем, нервами, личными усилиями. Отношения гражданина с государством подразумевают права и обязанности обеих. По большому счету, ты обманываешь и кидаешь не какое-то там абстрактное «государство», не непонятный тебе парламент из зажравшихся депутатов, не нелюбимое правительство и президента, а своих самых обыкновенных соседей. Недоплатил налоги – им платить больше. Сбежал от мобилизации – у них сына «не в очередь» забрали. Можно, разумеется, гордиться, как ты ловко развел и нае@л государство, но, как правило, это кончается плохо. Или очень плохо. Так что, кто не съехал до СВО и мобилизации и согласился с «социальным контрактом» – чисто логически нечего стенать и жаловаться, когда государство требует, чего ему положено. Все же вроде совершенно честно».