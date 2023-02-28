Гребенщиков мог погореть на наркотиках и стать русофобом – депутат Госдумы

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Известный российский и советский музыкант Борис Гребенщиков, превратившийся в русофоба, мог стать таковым после того, как за границей у него нашли наркотики.

Об этом в интервью видеоблога Дианы Кади заявил депутат Госдумы Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Матвейчева, взамен на свободу, он мог совершить сделку с иностранными спецслужбами, обязавшись поддерживать США в их антироссийской борьбе.

«Нужно для этого моральных авторитетов, наших звезд, музыкантов в том числе, каким-то образом купить. Кого-то они напрямую деньгами купили, хотя это люди все богатые, их просто не купишь. А какую-то провокацию, например, с тем же Гребенщиковым, вполне могли устроить. Поехал Гребенщиков на гастроли куда-то в Лондон, он много ездил, в Берлин, еще куда-то, и дальше все классически, как в фильме «ТАСС уполномочен заявить», когда подстраивается авария, потом сидит агент ЦРУ и объясняет нашему инженеру, что если ты будешь нам давать информацию, то мы тебя в тюрьму не посадим. А так, вообще, за эту аварию у нас очень большой, страшный африканский уголовный кодекс, и мы тебя сейчас отдадим в тюрьму и будешь сидеть с жуткими уголовниками. Сколько ты там просидишь, мы не знаем», – сказал депутат.

«Поэтому вполне могли за то, что Гребенщиков вез с собой какую-нибудь травку, а он ее наверняка вез и возит, какой-нибудь гашиш или еще что-то похуже, взять его и сказать: «Все, парень, ты приплыл, 20 лет тебе светит, ты вообще больше никогда никуда не выедешь». А на вопрос: «А что вам от меня нужно, что я должен делать?», – «Ничего, так же играй, пой и так далее, но ты должен каждый раз поддерживать наши действий, а не поддерживать действия России», – заявил Матвейчев.