Гребенщиков назвал всех русских психически больными фашистами

Популярный в конце прошлого века рок-музыкант Борис Гребенщиков жестко осудил Россию за проведение СВО на Украине.

Он нелицеприятно высказался о соотечественниках в интервью, записанном еще 3 месяца назад, но всплывшем только сейчас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Весь мир молчит, стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез считаете, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? У меня никогда не было фашистов среди друзей. Это и есть фашизм – уничтожение другой нации по признаку культурной принадлежности. Они психически больные. Но они имеют власть, и поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице. Имперские замашки», – сказал Гребенщиков.

Он также заявил, что перевёл 12 миллионов евро в фонд помощи Украине. Последние годы теряющий популярность в России Гребенщиков часто ездил на Украину, где тесно общался с такими одиозными политиками как Михаил Саакашвили, Антон Геращенко и Борис Филатов.

Всплывшая цитата Гребенщикова вызвала волну возмущения в России.

«Борис Гребенщиков оказался таким же звенящим ничтожеством, с дрожащим козлиным голоском, весь успех которого объясняется вакуумом 90-х. Но мы очень добрый и искренний народ, и мы его любили. За это он нам платит ненавистью, предательством, власовщиной, топтанием на могилах наших героев. На это нужно реагировать. На всех на них: на Смольянинова, на Меладзе, на Галкина, все они должны отвечать по всей строгости закона, как говорили в прекрасное время СССР», – написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Карнаухов.

На демарш Гребенщикова отреагировали и в других странах СНГ.

«Бойкот песням старого ублюдка! Не помог маразматику ни буддизм, ни медитации, ничего! Борис Гребенщиков отныне – предатель своей Родины, который должен быть лишён в России всего! Он или блаженный идиот или конченая мразь, так как ни одного рубля не собрал в помощь жителям Донбасса с 2014 года!!! А на укронацистов собирает миллионы аж в ФРГ! Сука, тварь, зла не хватает!!!» – не скрывает эмоций молдавский журналист Николай Костыркин.

Его коллега Александр Чаленко, переехавший из Киева в Москву в 2014 году, считает, что престарелой рок-звезде все сойдет с рук.

«Кто знаком с его биографией, тот знает, что в 2003 году он получил от Путина орден «За заслуги перед Отечеством IV степени». Вопрос: а почему он эту награду не возвратил до сих пор Путину, хотя все последние 9 лет был против «агрессии России», а в последний год – и против СВО, даже собрал 12 млн. евро для Украины во время концерта в Берлине? Ответ на этот вопрос очевиден: потому что все «либералы» и западные товарищи, большинство из которых не знают или не помнят об этом награждении, с удивлением поинтересуются у Бориса Борисыча: как же так, почему вы же такой известный «пацифист» взяли эту награду у Путина, несмотря на его «агрессию» против Чечни? Гребенщиков стыдится этого факта в своей биографии двадцатилетней давности, поэтому и не возвращает пафосно свою награду «агрессору» Путину. Тут ему Леннону подражать не хочется», – написал Чаленко.

Он оказался неправ. Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев заявил, что попросит Следственный комитет проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и «дискредитацию» российской армии.

Адвокат Дмитрий Аграновский считает Гребенщикова «одним из самых бездарных, безголосых, наглых, а в последние годы просто физически противных деятелей русского рока».

«Perestroyka-рок» создавался как раз в канун перестройки под бдительным оком ЦРУ в виде Джоанны Стингрей и финансировался, опять же из США нашими доморощенными фарцовщиками и спекулянтами. Социальный состав – так называемые «мажоры». Взгляды – антисоветские, русофобские и просто античеловеческие. В инстаграме Стингрей есть фото, заметьте, еще 1985 года с Кинчевым, Гребенщиковым и Цоем. Достаточно посмотреть на то, как они уже тогда были одеты, чтобы понять, что живут они явно не на зарплату. Сейчас имя Гребенщикова снова на слуху. То он фотографируется с Пугачевой, Галкиным и Макаревичем, то делает «антивоенные» заявления, то собирает деньги на ВСУ. Надеюсь, такая активность будет наконец-то по достоинству оценена родной страной и ее соответствующими органами. Лучше поздно, чем никогда», – написал Аграновский.