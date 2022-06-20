Гребенщиков согласен на гастроли в Крыму и Донбассе при одном условии

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Новости Украины

Популярный в конце прошлого века рок-музыкант Борис Гребенщиков согласен дать концерты в Крыму и на Донбассе, если приглашение поступит с Украины.

Об этом он заявил в интервью youtube-каналу «А поговорить?», передает корреспондент «ПолитНавигатору».

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«Если я могу поехать где-то сыграть, я в жизни не помню, чтоб я когда-нибудь отказывался. Но Донбасс, насколько мне известно, это Украина. Если абстрактный человек считает, что Португалия – это часть Воронежской области, я считаю, что это душевная болезнь. Запросто и в Крыму, и в Донбассе я готов играть, если я туда въезжаю через Украину, частью которой пока эти места являются. Если они перестанут быть частью Украины, окей. Я считаю, что я абсолютно прав», – сказал Гребенщиков.

В мае он заявлял, что перевёл 12 миллионов евро в фонд помощи Украине. Он также принял участие в форуме антироссийски настроенных селебрити в Израиле.

Последние годы теряющий популярность в России Гребенщиков часто ездил на Украину, где тесно общался с такими одиозными политиками как Михаил Саакашвили, Антон Геращенко и Борис Филатов.