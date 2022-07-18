Гребли миллионами: в Ялте накрыли незаконную «Кембриджскую школу»

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В Ялте оперативники прикрыли частную школу, которая позиционировала себя как международная с двумя аттестатами – по Федеральному государственному образовательному стандарту и Кембриджского университета.

Ни на одну из образовательных программ лицензии у школы не было, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заведение открылось в центре Ялты в 2019 году. Занятия стоили не дешево, но за внушительную оплату родителям обещали свободное владение несколькими иностранными языками, множество творческих и развивающих предметов, спортивные секции. На вопросы о лицензировании образовательной деятельности отвечали, что ее получение в процессе.

«По поводу лицензии — сейчас мы готовим пакет необходимых документов. А пока дети прикрепляются к школам на свое усмотрение для прохождения аттестации. Наши преподаватели помогают подготовиться к этим экзаменам в зависимости от требований учебного заведения помимо прохождения основной программы», – указано в ответе на странице школы в социальных сетях.

Для правдоподобности своей легальной работы на канале «школы» разместили видео визита экс-главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, который скончался два года назад. Поскольку документы школа так и не получила, ялтинские оперативники завели дело за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

«Юридически предприятие зарегистрировано в Ульяновске, однако его практика осуществлялась исключительно на территории Ялты, что позволило избежать необходимых проверок со стороны надзорных органов Российской Федерации, – сообщили в МВД. – В ходе предварительного следствия также стало известно, что школа работала по программе Кембриджского образца, при этом программа не проходила государственный контроль».

За два года «школа» заработала больше 12 миллионов рублей. В офисе организации и по месту жительства учредителей прошли обыски. За незаконное предпринимательство фигурантам грозит штраф от 100 тысяч рублей и до лишения свободы до 5 лет.

На страницах в соцсетях учреждения продолжается продажа путевок на летние смены с изучением иностранных языков и спортивными занятиями. Всех жертв незаконной предпринимательской деятельности ждут в управлении МВД Ялты. Следственные действия продолжаются.