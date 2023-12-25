Гребут только из сёл, в городах серьёзной мобилизации не было – у Тягнибока недовольны и призывают ловить всех

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Украине необходимо продолжать мобилизацию с учётом исправления крайних несправедливостей, когда в городах нет такой охоты военкомов на украинцев, как в сёлах.

Об этом в эфире «Украинской правды» заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», ныне офицер одноимённого нацистского батальона Андрей Ильенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, справедливость тоже должна быть. Есть вопросы о том, что мобилизация в основном идёт по сельской местности, а в больших городах, по большому счёту, такой прям серьёзной мобилизации и не было. Те, кто хотел пойти добровольцами, те пошли. А такой мобилизации, как в сельской местности – в районных центрах, в городах-миллионниках, её нет. Конечно, этот момент надо учитывать для того, чтобы пополнялся наш личный состав», – сетовал Ильенко.

Он добавил, что мобилизация не должна миновать никого.

«Конечно, это очень большое испытание и для всей нации, и для каждого человека отдельно. Но каждый в этой ситуации должен показать свои лучшие качества, каждый должен взять ответственность за себя, за свою страну и понимать, что без его непосредственного участия во всей этой борьбе в той или иной форме ничего не будет. Конечно, мобилизация должна продолжаться, другого варианта не существует», – подчеркнул экс-депутат.