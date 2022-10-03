«Гребут всех подряд»: нерадивые военкомы рушат транспортную логистику в стране

03.10.2022  19:29 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Транспорт


Работники российских логистических предприятий мужского пола не выходят на работу, чтобы не получить повестку.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Работники российских логистических предприятий мужского пола не выходят на работу, чтобы не получить повестку....

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По словам Гутенева, наиболее массово под мобилизацию попали водители, которые имеют нужную категорию при частичной мобилизации.

«Сейчас у них отмобилизовано порядка 3-3,5%, что, с учетом гендерного перекоса, примерно 25-30% мужчин в их составе. В основном, это женский бизнес – продавцы, кассиры, кладовщицы. Поэтому, на самом деле, выбито мужчин несколько больше. Это касается, в первую очередь, водителей, поскольку у них воинские учетные специальности, связанные с вождением бронетехники, автомобилей.

Но гораздо большая проблема, когда, – я не хочу всех оценивать и окрашивать в один цвет, но есть целый ряд, откровенно плохо работающих военных комиссариатов, и они принимают решение работать не персонально с людьми, вручая им повестки, а работать через крупные предприятия, через их отделы кадров. В ряде торговых сетей говорят о том, что порядка 10-12% сотрудников начинают не выходить на работу, боясь, что на работе им будет вручена повестка. Это очень нехорошая тенденция, которую сейчас и правительство, и профильное министерство оперативно купирует», – заверил Гутенев.

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