Греческая церковь не взяла на себя грех признания «автокефалии Украины»

02.09.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

«Предоставление православной церкви Украины автокефалии канонично, а глава Элладской церкви примет решение о ее признании, – решение Синода ЭПЦ». Столь триумфально озаглавила сообщение об итогах заседания синода Элладской православной церкви… униатская информационная служба.

Ну да, кому же, как не униатам потирать блудливые ручки от углубления раскола в православии на Украине. Правда, иезуитским заголовкам верить… (а украинские униаты – исчадие именно ордена иезуитов).

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Поэтому обратимся к первоисточнику – сайту ЭПЦ. Там говорится, что синод «признает каноничное право Экуменического патриарха предоставлять автокефалию, как и прерогативу предстоятеля ЭПЦ заниматься в дальнейшем вопросом признания церкви Украины».

Итак.

Поместная церковь Греции признаёт «каноничное право» стамбульского патриарха предоставлять автокефалии тем или иным частям других поместных церквей. НО. В определении синода ЭПЦ не сказано, что «предоставление автокефалии СЦУ» осуществлено каноническим путём. В подтверждение нашего вывода греческое издание Romfea приводит слова одного из участников заседания: «Здесь (в отличие от случаев предоставления автокефалий бывшим Балканским частям Константинопольского патриархата, – Д.С.) мы имеем особый случай с не рукоположенными раскольниками, которые были еще и отлученными». Следовательно, о признании «СЦУ» Греческой церковью в настоящее время речь не идёт.

Вопросом изучения каноничности предоставления стамбульским патриархом «автокефалии СЦУ» будет в дальнейшем заниматься предстоятель ЭПЦ. Пока же он на службах своих украинского Епифана в ряду канонических предстоятелей не поминает. И это главное свидетельство непризнания СЦУ греческой поместной церковью.

Следовательно, радоваться автофекалам и униатам иже с ними рановато.

Но и у православных появились поводы для печали. Прежде всего, у православных греков.

Решение членов греческого синода отдать на откуп своему предстоятелю решение такого важнейшего, будоражащего сейчас всё мировое православие, вопроса, как признание украинской «автокефалии» есть попрание одного из важнейших принципов Православия – соборности Церкви. В данном случае – соборности поместной Элладской церкви. Столь важные и судьбоносные решения должны приниматься не единолично предстоятелем, а соборно – голосованием на Архиерейском соборе.

Впрочем, предстоятель ЭПЦ архиеп. Иероним, похоже, это не только осознаёт, но и признаёт. По источникам Romfea News, «архиепископ Иероним с большим интересом выслушал предложения синода и поблагодарил за признание его привилегий, однако не взял на себя ответственность за это решение: «Я не могу взять на себя такую ответственность, я передам ее иерархии». Т.е. всем 80 архиереям ЭПЦ.

«Найдется очень мало греческих митрополитов, которые признают такое раскольническое больное положение», – считает источник РИА «Новости».

Теперь – о признании синодом ЭПЦ «права Экуменического патриархата» на раздачу автокефалий, то есть, на вторжения на каноническую территорию других поместных церквей. Это уже – попрание апостольских правил со стороны ЭПЦ. По канонам, Экуменический патриархат имеет право наделять автокефалией только части собственной поместной церкви. Что он и делал на Балканах (предоставление самостоятельности церквам Болгарии, Сербии, Албании и Греции, составлявших перед тем каноническую территорию Константинопольского патриархата).

Очевидно, синодалы ЭПЦ теперь выводят право стамбульского патриарха раздавать автокефалии частям и других поместных церквей на основании статуса первого среди равных (который в Стамбуле с недавнего времени понимается не как первый по чести, а как первый по власти).

Член Синодальной Богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков в связи с этим напоминает, что до XI в. такой первой по чести кафедрой была Римская. И т.н. Великий раскол случился именно из-за того, что Рим присвоил себе полномочия власти – вмешательства в дела других поместных церквей. Но если именно таким образом первенство понимает ныне и Фанар, значит, он просто обязан покаяться теперь в грехе раскола перед Ватиканом. А заодно, и потакающие Стамбулу Афины. «Необходимо быть последовательными и честными, друзья, – обращается к греческому синоду о. Андрей. – И, исходя из своего определения Элладской церкви, следует признать, что она, как и весь православный мир уже почти тысячу лет, находится в расколе. А значит, необходимо покаяться и вернуться в общение с первой кафедрой Древней Церкви, Римской».

Хватит ли мужества некоторым греческим синодалам дойти в своём слабоумии до целования папской туфли?