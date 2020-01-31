Греческая трагедия: Не с Господом, а с Госдепом

31.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Греческая неправительственная организация «Панэллинский православный союз» анонсировала судебный процесс с целью отмены решения Элладской Православной Церкви (ЭПЦ) о признании т.н. «украинской автокефалии».

Слушания по апелляции должны состояться 6 марта 2020 года. О перспективах данного обжалования «ПолитНавигатор» беседует с православным публицистом из Киева Дмитрием Скворцовым.

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Дмитрий Скворцов: Вопиющими были не только подтасовки и манипуляции на упомянутом архиерейском соборе ЭПЦ. С канонической точки зрения сама резолюция Собора открыто попирает главнейшие принципы Православия, закреплённые в самом Символе веры. В частности, принцип соборности.

Так, решение по «Святейшей церкви Украины» (именно так ПЦУ официально именуется в «томосе» Варфоломея) архиереи ЭПЦ отдали на откуп лишь одному из них, пусть и спикеру собрания – архиепископу Афинскому. Тогда как это должно было быть решением всего собора. Но тогда пришлось бы проводить обсуждение и голосование, что грозило провалом затеи, на которую столько средств и сил потратил Госдеп США.

ПН: Может ли судебный процесс в Греции стать прецедентом и для других Церквей, признавших ПЦУ?

Д.С.: Я, увы, не специалист по части судебной системы Греции. Не знаю уровень коррумпированности греческих судов и степени его зависимости от власти. Но то, что сама власть этой страны – одного из беднейших членов НАТО – крайне зависима от «рекомендаций» спецпредставителей, послов и консулов США, это безусловно. Поэтому не особо надеюсь на благосклонность греческой языческой богини Фемиды к требованиям православных верующих.

ПН: Другие Церкви, признавшие ПЦУ, также допускали нарушения?

Д.С.: Столь же единоличное решение, поправ принцип соборности, принял Александрийский Патриарх. По вопросу «СЦУ» он даже собор не созывал. Да и Варфоломей намухлевал с томосом. Его подписали совсем не те епископы стамбульского патриархата, которые на тот момент являлись членами синода. На Фанаре так спешили, что в тексте «томоса» указали не те каноны, которые «легли в его основание», и даже дату ошибочную поставили.

Так что у православной общественности Турции, Греции и Африки есть все основания оспаривать решения своих предстоятелей. Протест Александрийскому Патриарху Феодору уже открыто выразили три десятка священников из Кении, Танзании, Уганды и Замбии. Около двухсот греческих священников (включая архиереев) также открыто выступают против признания «СЦУ».

Так что нашему церковному МИДу нужно работать со всеми этими группами. Ведь даже в т.н. Константинопольском патриархате есть видные богословы и канонисты, указывающие на недопустимость вторжения Варфоломея на каноническую территорию РПЦ.

ПН: Но насколько вообще Фанар имел право претендовать на территорию Московского Патриархата на Украине? Украинские раскольники и Стамбул настаивают, что это Москва в свое время «захватила» эту территорию.

Д.С.: Да ни насколько. От слова вообще. Фанариоты пытаются в акте 1686 г., по которому Киевская митрополия воссоединялась с Русской Церковью, выискать каких-то блох, которые, мол «доказывают», что в Москве в XVII веке что-то не так поняли. Дескать, Киевскую кафедру русским отдавали во временное пользование, а они взяли, да и аннексировали ее. Со всем населением малороссийских, белорусских и даже частично великороссийских епархий (Смоленщина, если не ошибаюсь), которое только и мечтало о том, чтобы оставаться под омофором Стамбула.

На самом деле, в вопросе канонических территорий Церковь руководствуется принципом рецепции: если кто-то за 30 лет не оспорил принадлежность той или иной территории, значит, «она на своём месте».

Прошло восемь раз по тридцать, прежде чем лукавые стамбульские греки очнулись, и решили оспорить «аннексию Украины» Московским Патриархатом. Первый раз они вспомнили об этом в 1920-х, когда за фунты стерлингов от Польского правительства «наделили автокефалией» русские епархии на Волыни, оккупированной Второй Речью Посполитой. Затем, когда польские раскольники покаялись, Фанар заткнулся, и так молчал тряпочку ещё два раза по тридцать лет. И вот опять.

ПН: Где еще сейчас Фанар вмешивается в дела других канонических Церквей?

Д.С.: Если брать только Варфоломея – без таких же вороватых предшественников – это признание т.н. «Эстонской православной церкви» на канонической территории РПЦ, украинских «автокефалов» в Северной Америке (где действует каноническая Православная Церковь в Америке), учреждение своих неканонических структур на территории Церкви Чешских земель и Словакии, неоднократные (в т.ч. небезуспешные) попытки сместить Иерусалимских Патриархов, вмешательство в дела той же Элладской Церкви. Даже до Китая дотянулись шаловливые старческие ручонки в попытке создать параллельную структуру на канонической территории Московского Патриархата.

ПН: Чем для Варфоломея может быть полезен опыт украинской операции?

Д.С.: Прежде всего – утверждением ереси восточного папизма. Своё «право» раздавать направо и налево томосы об автокефалии и отменять анафемы, наложенные на всяческих филаретов поместными церквами, Варфоломей обосновал неким «первенством власти» стамбульского Патриарха в Православии. На том самом соборе, на котором стамбульский Патриарх принял решение о даровании «томоса» Украине, он объявил себя «Президентом Тела Православия». Это чистый папизм – ещё раз – вопиющее попрание соборности, как главнейшего принципа Православия.

Именно из-за папских амбиций случился т.н. Великий раскол 1054 г. между Православием и отпавшим от него Католичеством. Но в отличие от ситуации тысячелетней давности греческие Церкви нынешний «каминг-аут» проглотили. Не вынесли анафему новому «главе Церкви». А ведь в отличие от «наместников Бога на Земле» (каковыми именуются римские понтифики), «Президент Тела» – это уже начальник Христа (прости, Господи). Потому как по слову апостола Церковь и есть Тело Христово.

Таким образом, поддержавшие Варфоломея греческий и африканский предстоятели уже признали Варфоломея своим главой. Остальные этнически греческие (и не только) Церкви как минимум, не протестуют против этих амбиций. Надеемся, пока не протестуют.

ПН: Почему Москва не должна мириться с действиями Стамбула?

Д.С.: Не столько потому, что идёт захват канонических территорий РПЦ. Но в первую очередь потому, что руками Варфоломея и его сателлитов США уничтожает Православие – единственно идеологию (если хотите), способную противостоящую наступающему глобализму с его общечеловеческими ценностями. Тут надо вспомнить, что единую Россию (не путать с уходящей и погрязшей в междоусобицах средневековой Русью) создала именно Православная Церковь. Пора возвращать долг – становиться тем самым Третьим Римом, чья задача – сохранение Православия на Земле.

Так что Варфоломея в этом отношении можно только поблагодарить – он вернул России ту самую национальную идею, которую тщетно пытались искать на протяжении последнего столетия интеллигенция.

ПН: Какую роль играет создание «автокефалий» в деле ассимиляции русского населения на постсоветском пространстве?

Д.С.: Самую главную. РПЦ – та единственная институция, которая ещё связывает единое цивилизационное пространство нынешней РФ и её открытых врагов – государственных режимов Украины, Прибалтики, отчасти Молдавии, потенциально Белоруссии и Казахстана. Разрушение этой единственной связи – последний гвоздь в крышку Русского мира.

ПН: Насколько действия Стамбула сказываются на его авторитете среди других Церквей?

Д.С.: Что Варфоломей – враг Православия, понимают во всех поместных Церквах, конечно. Но страха ради американского признаться в том боятся. За исключением, разве что братьев сербов и русинов из Польской и чехословацкой Церквей.

ПН: Что, теоретически, могло бы остановить нынешнюю политику Фанара?

Д.С.: А зачем её останавливать? Пусть уж этот реликт (не славной Ромейской империи, а «Больного человека Европы» – Османской империи) раскроется по полной. Задача – изолировать его от Тела Православия. Первым делом – созвать архиерейский собор РПЦ, на котором осудить все ереси Фанара и на том основании объявить ему с подельниками анафему. Затем, уже выработанные соборным разумом РПЦ доводы вынести на всеправославное обсуждение. Пусть предстоятели не всех поместных Церквей на такую встречу приедут, но это уже дело их совести. Наше дело – предложить. А там уже – кто не с нами, мы не виноваты.

И пусть мы останемся «в одиночестве». Но «в одиночестве» – с Господом, а не с Госдепом.

Да и чисто арифметически – какое там одиночество, если РПЦ по численности равна всему остальному мировому Православию. А вместе с сербами и русинами – превышает.