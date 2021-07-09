Греческие депутаты и ветераны резко осудили реабилитацию нацистов в Казахстане

09.07.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

Реакция на планы казахстанских властей реабилитировать карателей и пособников нацистов не заставила себя долго ждать со стороны общественности Греции, где во время оккупации и бесчинствовали участники Туркестанского легиона и мусульманских частей СС.

Так, в минувший четверг двадцать известных деятелей ветеранских организаций, профсоюзного движения и Коммунистической партии Греции, а также действующие депутаты выступили с заявлением, осуждающим стремления Нур-Султана (Целинограда) политически и юридически оправдать отщепенцев и предателей, воевавших на стороне Гитлера.

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Из числа депутатов коммунистов коллективную петицию подписал заместитель председателя парламента Греции Георгос Ламбрулис, а также два депутата Европарламента Николау-Алаванос Левтерис и Костас Пападакис.

Присоединился к воззванию и мэр Патры – третьего по величине города Греции – Костас Пелетидис. Среди подписантов есть и фамилия Генерального секретаря Всемирной федерации профсоюзов (ВФП) Георгоса Маврикоса, офис которого расположен в Афинах, а объединение включает в себя организации из многих стран мира и насчитывает в своих рядах более 100 миллионов трудящихся.

Отреагировали и живущие поныне ветераны греческого сопротивления и партизанского движения, которые вели бои против немецких, итальянских и болгарских войск и сил различных коллаборационистов из числа многочисленных «легионов» СС, сформированных из прибалтов, украинцев и республик Средней Азии. Надо отметить, что партизанская армия ЭAM — ЭЛАС смогла своими силами освободить страну осенью 1944 года еще до прибытия англичан.

Из числа известных ветеранов подписали обращение Митцеа Панайота, генеральный секретарь Всегреческого объединения борцов национального сопротивления– Демократической Армии Греции (ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ) и член Исполкома Международной федерации борцов Сопротивления (FIR), Туглидис Григорис, первый вице-президент – Демократической Армии Греции (ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ) и вице-президент Исполкома Международной федерации борцов Сопротивления (FIR), а также Халвадзис Спирос, бывший президент Ассоциации заключенных и ссыльных борцов.

Все они выразили резкое несогласие с процессом реабилитации пособников нацистов и карателей в бывшей советской республике.

«Мы осуждаем реакционное правительство Казахстана, которое, имея готовый план, стремится политически и юридически оправдать членов преступных групп, сотрудничавших с нацистами во время Второй мировой войны, а также других вооруженных групп, которые воевали против советской социалистической власти, грабя и убивая советских людей, совершая преступления против народа Казахстана».

Особо общественные деятели Греции коснулись инициативы депутатов от правящей назарбаевской партии «Нур Отан» по поводу привлечения к уголовной ответственности всех тех, кто выступает против оправдания нацистских преступников.

«Два депутата от правящей партии и члены «государственной комиссии по реабилитации», штаб, на который правительство возложило выполнение этой антиисторической и опасной задачи, предлагают ввести уголовное преследование тех, кто «оскорбляет» Мустафу Шокая, основателя Туркестанского легиона, то есть – частей Вермахта и мусульманских батальонов СС», – пишут организаторы петиции.

Возмущению нет предела еще и потому, что именно подразделения Туркестанского легиона активно действовали против партизан Греции, Италии, Франции, Югославии, Польши, Белоруссии, Украины и сил сопротивления Бельгии. «Отличилось» и конкретное подразделение туркестанцев, прибывшее в Грецию из Германии в 1943-м году, участвовавшее в массовых облавах, расстрелах мирных жителей и в поджогах партизанских деревень.

«Нацистский «Туркестанский легион» действовал в различных странах Европы, участвовал в подавлении партизанских движений и проведении фашистских карательных операций против антифашистов и мирных жителей Беларуси, Польши, Греции, Италии и Югославии. 789-й батальон «Туркестанского легиона» после «переформирования» в Германии был отправлен в Грецию в 1943 году, где он сражался против партизан ЭAM — ЭЛАС», – говорится в обращении.

Особо подписанты отметили необходимость сохранения памяти о том, что истинными освободителями народов Европы были и остаются солдаты Красной Армии, тогда как власти «независимых» республик стараются переписать историю и вычеркнуть имена настоящих героев и заменить их предателями и убийцами. Выражают протест известные общественные деятели и по поводу того, что власти запугивают активистов и запрещают проводить акции протеста против данной позорной инициативы реабилитации отщепенцев.

«Мы осуждаем любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников, как, например, в Казахстане, безнравственные попытки стереть память о советских народах и Красной Армии, которые понесли огромные потери в борьбе за освобождение СССР и Восточной Европы в Великой Отечественной войне, сокрушив гитлеровскую военную машину. Мы осуждаем всякий план криминализации всех тех, кто хочет сохранить историческую память и настоящую историю, написанную народом Казахстана, мы осуждаем пособников нацистов и их деятельность», – указывают греческие профсоюзники, депутаты и ветераны.

Еще раньше, а именно неделю назад известное в Греции и за её пределами ветеранское объединение ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ сделало первое заявление по этому поводу, начав при участии коммунистов подписную кампанию. Казахские националисты из числа чиновников и депутатов напрасно надеялись, что их план будет не замечен и на него не последует реакция ветеранов партизанского движения европейских стран, и продолжения кампании последует, так как греческие товарищи как раз входят в состав Международной федерации борцов Сопротивления (FIR).

Кроме этого, Социалистическое движение Казахстана обратилось к разным коммунистическим организациям и партиям бывшей Югославии, Польши, Италии, Франции и Бельгии с призывом отреагировать на планы казахстанских властей реабилитировать легионеров и бандитов из СС, устраивавших террор в их странах во время оккупации. И уже есть отклик от коммунистов Италии и Франции. Ранее сделала специальное заявление по этому поводу и Социалистическая партия Латвии, которая указала на схожесть с процессом оправдания легионеров СС в Прибалтике в 90-е годы.

По сути, власти Казахстана оправданием нацистских преступников, так как Туркестанский легион и СС признаны Нюрнбергским трибуналом преступными организациями, хотят не просто переписать историю, представив СССР агрессором, устроившим геноцид казахского народа, но, таким образом, заявляют о полном разрыве с общим прошлым с Россией и собираются разрушить единое пока еще – социально-культурное и информационное пространство.

Именно поэтому казахские националисты устраивают безнаказанно акты вандализма в отношении памятников героям Великой отечественной войны в разных городах страны или на местах захоронений, как это было в Актюбинске на кладбище бывшего военного госпиталя. Сейчас развертывается кампания по переименованию Панфиловского района Алматинской области как раз в канун 80-летия формирования знаменитой дивизии, оборонявшей Москву в 1941-м году.

Практически республика повторяет один в один путь Прибалтики, Грузии и Украины в деле декоммунизации и дерусификации, поднимая на щит своих бандер, шухевичей и карателей, что уже выразилось в официальной героизации основателя и идейного вдохновителя Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС Мустафы Шокая. Активное сопротивление этому процессу фашизации – дело каждого честного гражданина, не желающего осуществления «национальной революции» в Казахстане.