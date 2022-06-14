Греческие генералы на грани бунта – не хотят по указке США отдавать вооружение Украине

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Новости Украины

Вашингтон требует от Греции передать советское и российское вооружение Украине, которое 30 лет прекрасно служило, и греческий генералитет не собирается от него отказываться.

Об этом в эфире YouTube-канала «Балканист ТВ» заявил греческий журналист-международник Димитрис Лиацос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Греческое общество на 71 процент абсолютно против, чтобы греческое руководство давало Украине вооружение. Это не простые Калашниковы, а гаубицы и так далее. Есть очень сильный нажим со стороны Америки, чтобы Греция избавилась от всего русского и советского в области вооружения. Это единственная страна НАТО с системой ПВО С-300 (в Словакии было небольшое число, а у нас – полное). Греческие генералы сейчас могут сделать какое-то восстание, потому что на основе этих советских и российских систем держится оборона Греции на островах, с которых рукой подать до турецкого побережья. Натовские генералы греки открыто говорят: мы же не можем оголить свою оборону и воздушное пространство перед турками, потому что так американец хочет. Зачем их давать? Они последние 20-30 лет дают нам такую защиту, такой защитный зонт, которого никогда у нас не было. Зачем это убирать оттуда ради какой-то Украины? И такие вопросы поднимаются», – рассказал Лиацос.