Греческие торгаши пообещали лоббировать признание Косово своей страной

10.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Греческая Торгово-промышленная палата готова лоббировать признание Косово Грецией, чтобы продвинуть экономическое сотрудничество и создать климат для инвесторов.

Об этом было заявлено на совместной пресс-конференции представителей ТПП Косово и Греции.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», председатель Торгово-промышленной палаты Косово Берат Рукичи сказал, что его греческий коллега взял на себя обязательство лоббировать признание Косово так, как он в свое время лоббировал Преспанское соглашение Греции с Северной Македонией. После встречи с греческой делегацией он сказал, что эта встреча имеет особое значение в области торгового обмена между двумя странами и для совместного доступа к третьим рынкам.

«Этот визит задал новый импульс в плане улучшения экономического сотрудничества, особенно с проектами, запланированными в ближайшем будущем в энергетическом секторе. На самом деле, это самый высокий визит экономической делегации страны ЕС к нам, что показывает какое значение Греция придает экономическим отношениям с Косово», – добавил Рукичи.

Также глава ТПП Косово отметил, что признание независимости края Афинами «поможет устранить многие дилеммы греческих инвесторов».

Председатель Торгово-промышленной палаты Греции Константинос Михалос в свою очередь сказал, что хорошее экономическое сотрудничество требует и хорошего политического сотрудничества. А потому он будет привержен тому, чтобы Греция признала Косово.

«Тот факт, что новый премьер-министр посетит Грецию в июле в качестве участника конференции, организованной журналом Economist, является важным шагом, и мы будем внимательно следить за ситуацией», – добавил Михалос.

Напомним, что согласно Преспанскому соглашению 2018 года Македония была переименована в Северную Македонию, после чего Афины перестали чинить препятствия для вхождения этой страны в НАТО.

Протесты греков.

При этом этот компромисс был неодобрительно встречен гражданами обеих стран, посчитавших их предательством (для македонцев болезненным показалась смена названия, для греков – официальное признание, что в мире может быть какая-то другая Македония, кроме греческой), что привело к многолюдным протестам и уличным столкновениям.

Протесты македонцев.