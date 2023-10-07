Греческий футбольный клуб AEK осудил выходку своих фанатов, разместивших баннер «Косово – это Албания»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководство афинского ФК AEK выступило с заявлением, в котором осудило сербофобское действие своих фанатов из группировки «21» на матче с амстердамским «Аяксом».

Представители клуба пообещали найти сербофобов и навсегда запретить им посещать стадион AEK,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Заявление руководство AEK было вынуждено сделать после того, как на вчерашнем домашнем матче с «Аяксом», завершившемся ничьей, фанаты, представляющие группировку «21», вывесили на секторе баннер «Косово – это Албания».

«АЕК выражает неприятие и однозначно осуждает появление, хотя бы на несколько секунд, баннера крайне националистического содержания на нашем стадионе. Это не имеет абсолютно ничего общего с нашим историческим происхождением и, конечно же, с тем, чего мы придерживаемся с момента нашего основания», – заявил АЕК.

Представители клуба, который в свое время дважды приезжал в Белград во время бомбардировок Югославии, желая поддержать православных единоверцев, сказали, что подобная фанатская выходка возмутила и расстроила подавляющее большинство болельщиков.

«АЕК не нужно ничего доказывать на словах, потому что она сделала это на деле таким образом, что это невозможно оспаривать, и с инициативой, которую ни один другой клуб не предпринял, выступая против войны. Что касается конкретно этого печального и горького инцидента, АЕК заявляет, что так продолжаться не будет…. Мы обязательно найдем виновных, и им навсегда запретят вход на наш стадион», – добавили в афинском клубе.

Нужно отметить, что подавляющее большинство фанатов АЕК являются носителями левых взглядов, для которых православная солидарность с сербами – пустой звук. Также подобный баннер они могли вывесить в пику своим недругам из фанатских сообществ других футбольных клубов, придерживающихся правых взглядов, таких как «Панатинаикос». Известно, что правые фанаты Греции традиционно поддерживают Сербию в ее борьбе за Косово.